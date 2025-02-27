شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تشارك ببعثتين على صاروخ سبيس إكس لرسم خريطة الكون غدا الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

كشف تقرير أن يوم الجمعة 28 فبراير سيكون يومًا ممتعًا لمستكشفي الفضاء، حيث من المتوقع أن تنطلق إلى السماء ليس مهمة واحدة بل مهمتان رئيسيتان تابعتان لوكالة ناسا ، ومن المثير للاهتمام، على الرغم من أن المركبات الفضائية المرتبطة بهذه المهام مختلفة تمامًا عن بعضها البعض، يمكنك القول إنها جميعًا لها نفس المهنة وهى رسم الخرائط الكونية.

وسوف يقوم رسام الخرائط الأول، واسمه PUNCH ، برسم خريطة لديناميكيات الشمس، في حين أن رسام الخرائط الثاني، واسمه SPHEREx ، سوف يقوم برسم نوع من خريطة لبقية الكون.

ومن المقرر أن يتم الإطلاق من مجمع الإطلاق 4E في قاعدة فاندنبرج الفضائية في كاليفورنيا فى موعد لا يتجاوز يوم الجمعة، وسيركب نظام PUNCH المكون من أربعة أقمار صناعية وهيكل SPHEREx المخروطي الوحيد على صاروخ SpaceX Falcon 9 كجزء من برنامج خدمات الإطلاق التابع لوكالة ناسا ، والذي يربط المهام الفضائية بمركبات الإطلاق التجارية المناسبة.

وقال جو ويستليك، مدير قسم الفيزياء الشمسية في مقر وكالة ناسا، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم ، إن علم الفيزياء الشمسية يكتسب زخمًا فهو يواكب إطلاق SPHEREx، ويضيف قيمة حقيقية إلى دافعي الضرائب الأميركيين، من خلال إطلاق هاتين المهمتين معًا".

مغامر شمسى جديد يدخل الفيلا

تتكون مهمة PUNCH، التي تعني مقياس الاستقطاب لتوحيد الهالة والغلاف الشمسي، من أربعة أقمار صناعية صغيرة ، ثلاثة أجهزة تصوير واسعة المجال وجهاز تصوير ضيق المجال ، وسيتم وضعها حول الأرض.

تم بناؤها معًا لإنشاء مناظر ثلاثية الأبعاد للغلاف الجوي الخارجي للشمس، أو الهالة ، حيث تتحول إلى الرياح الشمسية التي تملأ فقاعة جوارنا الكونية الهائلة، والمعروفة باسم الغلاف الشمسي.

علاوة على ذلك، ستفعل ذلك من خلال الاستفادة من أنماط الضوء المستقطب، مما يعني في الأساس أنها يمكن أن تكشف عن اتجاهات الميزات المختلفة داخل الغلاف الشمسي.

وقالت نيكولين فيال، عالمة مهمة PUNCH في مركز جودارد لرحلات الفضاء التابع لوكالة ناسا في ماريلاند، للصحافيين خلال المؤتمر الصحفي ، أعتقد أن PUNCH سيحدث ثورة في فهمنا الفيزيائي لأحداث الطقس الفضائي وكيفية انتشارها عبر الغلاف الشمسي الداخلي في طريقها إلى الأرض".



وكما أوضح فيال، فإن مراقبي الأقمار الصناعية المتمركزين حول كوكبنا يجب أن يكونوا قادرين على رسم صورة لما إذا كان CME قادمًا نحو الأرض أو ما إذا كان متجهًا إلى مكان آخر داخل نظامنا الشمسي.

ولن تكون المركبة الفضائية الأولى التي تتعامل مع الضوء المستقطب - فقد أكد فريق PUNCH أن مركبة الفضاء STEREO قد فعلت ذلك بالتأكيد - ولكنها قد تتمتع بأفضل دقة متعلقة بالضوء المستقطب.

ويقول دوماجال جولدمان إن SPHEREx سيكون قادرًا على المساعدة في الإجابة على ثلاثة أسئلة رئيسية في علم الفلك ، يتعلق السؤال الأول بالتضخم الكوني، أو الطريقة المتطرفة التي بدا بها كوننا "يتضخم" بعد الانفجار العظيم الذي تسبب في بداية الزمن.

باختصار، كيف - ولماذا - توسع الكون تريليون تريليون ضعف، وانتقل من حجم الذرة إلى الامتداد الذي نراه اليوم، في أجزاء من الثانية؟

وإذا تمكنا من رسم خريطة لشكل الكون اليوم وفهم هذا البناء، فسوف نتمكن من ربطه بتلك اللحظات الأصلية بعد الانفجار العظيم مباشرة".