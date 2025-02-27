تكنولوجيا: تسريب أحجام شاشة وذاكرة Galaxy Tab S10 FE و S10 FE+ مع سعات التخزين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد سامسونج لترقية جهازي Galaxy Tab S9 FE و Galaxy Tab S9 FE+، اللذين تم الإعلان عنهما في أكتوبر 2023.

ورغم أن الشركة لم تكشف بعد عن موعد إطلاق خلفائهما، إلا أن حجم شاشاتهما أصبح معروفًا الآن.

وفقًا للمسرب Roland Quandt، سيأتي Galaxy Tab S10 FE بشاشة قياس 10.9 بوصة، وهو نفس حجم الجيل السابق.

أما Galaxy Tab S10 FE+ فسيحصل على شاشة أكبر مقارنةً بـ Galaxy Tab S9 FE+، حيث ستبلغ 13.1 بوصة بدلًا من 12.4 بوصة.

سيعمل الجهازان بمعالج Exynos 1580، كما سيأتي كل منهما بكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل.

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