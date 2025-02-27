شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد إصدار iPhone 16e.. ما الهاتف الجديد المتوقع صدوره من آبل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على الرغم من اختلاف iPhone 16e بوضوح عن الجيل الثالث من iPhone SE لعام 2022، لكنه يعد أحدث جهاز زهيد التكلفة (إلى حد ما) من Apple باعتباره مثالًا حقيقيًا على ابتكار صناعة الأجهزة المحمولة.



وتذهب التوقعات إلى أن آبل تنوى الكشف عن هاتف آيفون قابل للطى، والذى قد يكون رائدًا في وقت ما خلال العامين المقبلين، فضلا عن الحديث عن اطلاق تصميمًا جديدًا آخر لهاتف آيفون" والذى من المقرر إطلاقه فى عام 2026.



ويُوصَف هذا المنتج على وجه التحديد بأنه منتج منفصل عن "iPhone Fold" الأول من نوعه، فلا توجد أي علامات تشير إلى أنه سيكون مرتبطًا بأي شكل من الأشكال أو مرتبطًا بهاتف iPhone 17 Air فائق النحافة المتوقع ظهوره في خريف عام 2025 .

ويبدو أيضًا أنه من غير المحتمل للغاية أن تطرح Apple جهازين قابلين للطي مختلفين في السوق في نفس العام بعد الانتظار لفترة طويلة للانضمام إلى قطاع تهيمن علي، وتذهب التوقعات إلى أن يكون جهاز iPhone 18 في العام المقبل مختلفًا عن جهاز iPhone 17 المتكرر المفترض في عام 2025.

قد تركز شركة Apple على iPhone Fold أكثر من iPhone 17e

في حين لا يزال من غير الواضح ما إذا كنا سنحصل على iPhone 17e في عام 2026، يليه iPhone 18e في عام 2027، وما إلى ذلك، فإن المزيد من المطلعين يقترحون أو يخبروننا صراحةً أن iPhone القابل للطي قيد التطوير ومن المرجح جدًا أن يخرج العام المقبل.