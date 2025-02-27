شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تحتاج معرفته عن ساعة Apple Watch Ultra 3 الجديدة.. تصل هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

من المقرر أن يكون عام 2025 مثيرًا لشركة Apple، حيث تستعد شركة التكنولوجيا العملاقة لإطلاق مجموعة من الأجهزة المثيرة، بما في ذلك سلسلة iPhone 17، وأجهزة MacBooks المزودة بشريحة M5، وساعة Apple Watch Ultra 3 المرتقبة بشدة ، ومن المتوقع بشدة إطلاق Ultra 3 حيث لم تطلق Apple ساعة Watch Ultra جديدة منذ عامين ، و خلال حدث الإطلاق الربيعي لهذا العام، من المتوقع أن تصل ساعة Watch Ultra الجديدة مع ترقيات داخلية كبيرة.

فى حين لم يتم تأكيد أي شيء من قبل شركة Apple، إلا أن الشائعات تنتشر بالفعل عبر الويب، وترسم صورة لما يمكن توقعه من Apple Watch Ultra 3، من التغييرات البسيطة في التصميم إلى إضافة ميزات مثل اكتشاف ارتفاع ضغط الدم.

ما نتوقعه من Apple Watch Ultra 3:

من بين أكثر الميزات المثيرة للاهتمام التي ترددت حول ساعة Apple Watch Ultra 3 هي خاصية الكشف عن ارتفاع ضغط الدم ، وعلى مدار السنوات القليلة الماضية ترددت شائعات أن شركة Apple تعمل على ميزة جديدة للكشف عن ارتفاع ضغط الدم من خلال تتبع ضغط الدم ، والآن وفقًا لمارك جورمان من بلومبرج، قد تكون ساعة Ultra 3 أول جهاز يقدم هذه الخاصية.

ويوضح جورمان أنه على الرغم من أن ميزة اكتشاف ارتفاع ضغط الدم في Apple Watch لن توفر قياسات دقيقة للضغط الانقباضي والانبساطي، إلا أنها ستتتبع اتجاهات ضغط الدم وتنبيه المستخدمين في حالة اكتشاف ارتفاع ضغط الدم.

ويمكن أن تكون هذه الميزة، إذا تم تقديمها مع الجيل الجديد من Apple Watch، إضافة منقذة للحياة، حيث غالبًا ما يمر ارتفاع ضغط الدم دون أن يلاحظه أحد حتى يتسبب في مشاكل صحية خطيرة مثل تلف القلب أو السكتة الدماغية.

وتحتوى ساعة Apple Watch بالفعل على ميزات مثل اكتشاف الرجفان الأذيني وقراءات تخطيط القلب ومراقبة الأكسجين في الدم ، على الرغم من أن مراقبة الأكسجين في الدم معطلة حاليًا في الولايات المتحدة بسبب نزاعات براءات الاختراع ، وإن وصول اكتشاف ارتفاع ضغط الدم من شأنه أن يعزز مجموعة ميزات Apple الصحية، والتي أثبتت مرارًا وتكرارًا أنها منقذة للحياة في حالات الطوارئ الصحية.

ترقية الشاشة

في حين من المرجح أن يظل التصميم كما هو، فمن المتوقع أن تتلقى Apple Watch Ultra ترقية كبيرة في الشاشة، و يستخدم طراز Ultra الحالي تقنية عرض LTPO2، ومن المرجح أن يعتمد Ultra 3 على شاشة LTPO3 OLED Retina، والتي توفر معدل تحديث أسرع في وضع التشغيل الدائم. وستوفر ترقية الشاشة هذه للمستخدمين رسوم متحركة أكثر سلاسة، مثل عقرب الثواني المباشر على وجوه الساعة المحددة.

بالإضافة إلى ذلك، قد يتميز هاتف Ultra 3 بشاشة OLED ذات زاوية واسعة، مما يزيد سطوعها بنسبة 40% عند مشاهدتها من زاوية ، كما أن شاشة OLED الأكبر حجمًا من شأنها أن تعزز الرؤية في البيئات الخارجية الساطعة.

ظهر معدنى

من المتوقع أن تتبنى Apple Watch Ultra 3 ظهرًا معدنيًا مُعاد تصميمه، مشابهًا لذلك الذي قدمته الشركة في Apple Watch Series 10 ، ويحل هذا التصميم الجديد محل الظهر المصنوع من السيراميك والكريستال الياقوتي، مما يتيح أداءً خلويًا أفضل وشحنًا أسرع، و يتميز الظهر المعدني لسلسلة 10 بملف شحن أكبر وهوائي مدمج، مما يسمح لها بالشحن حتى 80% في 30 دقيقة فقط أسرع بـ 15 دقيقة من سابقتها.

وإذا تم دمج هذا التصميم في Ultra 3، فمن الممكن أن يقلل بشكل كبير من أوقات الشحن، مما يجعله أكثر ملاءمة للمستخدمين الذين يعتمدون على ساعاتهم لفترات طويلة.

شريحة جديدة

نظرًا لأن ساعة Apple Watch Ultra الجديدة ستصل بعد عامين تقريبًا، فمن المرجح أن تطلق Apple Watch Ultra 3 شريحة جديدة، ربما S11. وبينما يستخدم طراز Ultra الحالي شريحة S9، فمن المرجح أن يوفر المعالج الأحدث كفاءة محسنة، مما يوفر مساحة داخلية لمكونات أخرى مثل بطارية أكبر.

مودم خلوي جديد

كما يشاع أن Apple Watch Ultra 3 هى أول ساعة Apple Watch تقدم اتصال 5G، ووفقًا للتقارير تخطط Apple لاستبدال مودم Qualcomm بشريحة MediaTek التي تدعم 5G RedCap، وهي نسخة من 5G مصممة للأجهزة القابلة للارتداء وأجهزة إنترنت الأشياء، وسيسمح هذا لـ Watch Ultra 3 بتوفير سرعات بيانات أسرع واتصال محسن دون استنزاف الطاقة المرتبط بـ 5G القياسى.

الاتصال عبر الأقمار الصناعية

كما يُشاع أن شركة آبل ستزود ساعتها Watch Ultra بإمكانية الاتصال عبر الأقمار الصناعية. ستسمح هذه الميزة للمستخدمين بإرسال الرسائل النصية والرسائل الطارئة حتى عندما لا تتوفر شبكات الهاتف الخلوى وشبكة Wi-Fi.

وحاليًا، هذه الميزة حصرية لجهاز iPhone، لكن يُقال إن شركة آبل تعمل على جلبها إلى مجموعة Ultra، وستكون هذه إضافة رائعة لعشاق الأنشطة الخارجية مثل المتنزهين والمتسلقين والغواصين الذين غالبًا ما يغامرون فى المناطق النائية، وستضيف طبقة إضافية من الأمان، مما يضمن للمستخدمين إمكانية طلب المساعدة في حالات الطوارئ، بغض النظر عن مكان وجودهم.

يذكر أن شركة أبل تقدم حاليًا عامين من الاتصال المجانى عبر الأقمار الصناعية لهواتف آيفون، ومن المتوقع طرح نموذج مماثل لهاتف Ultra 3.