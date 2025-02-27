شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد ظهور محتوى غير لائق على انستجرام.. ميتا تعتذر وتبرر: "خطأ تقنى" والان مع تفاصيل الخبر

اعتذرت شركة ميتا اليوم الخميس وأعلنت أنها أصلحت “خطأ تقني” تسبب في رؤية بعض مستخدمي إنستجرام لمحتوى عنيف وغير لائق في قسم Reels الخاص بالتطبيق.

وقال متحدث باسم ميتا في بيان نشرته CNBC: “لقد أصلحنا خطأً تسبب في ظهور محتوى على إنستجرام Reels لم يكن يجب أن يكون موصى به. نحن نعتذر عن هذا الخطأ.”

ـ شكاوى المستخدمين وانتشار المحتوى العنيف

جاء هذا البيان بعد ما اشتكى العديد من مستخدمي إنستجرام على منصات التواصل الاجتماعي من تعرضهم لسيل من المحتوى العنيف وغير المناسب في خلاصاتهم، حتى عندما تم ضبط إعداد “التحكم في المحتوى الحساس” على أعلى مستوى من التصفية.

ـ سياسات ميتا بشأن المحتوى العنيف

وفقًا لسياسة ميتا، تعمل الشركة على حماية المستخدمين من الصور الصادمة، وتزيل أي محتوى يحتوي على مشاهد عنيفة أو دموية.

ـ استثناءات لبعض المحتوى الحساس

لكن ميتا أشارت إلى أنها تسمح ببعض المحتوى الرسومي في حالات معينة، مثل: إدانة الانتهاكات الحقوقية.

ـ رفع الوعي حول النزاعات المسلحة أو الهجمات الإرهابية.

يتم وضع تحذيرات على هذا النوع من المحتوى لضمان عدم عرضه بشكل غير ملائم للمستخدمين.

ـ تقارير إعلامية تؤكد وجود المحتوى العنيف

وفي مساء الأربعاء (بتوقيت الولايات المتحدة)، تمكنت CNBC من رصد منشورات على إنستجرام Reels تحتوي على مشاهد عنيفه ، إصابات خطيرة، واعتداءات عنيفة، حيث تم تصنيفها ضمن “المحتوى الحساس.”

أكدت ميتا أنها قامت بإصلاح الخطأ الذي أدى إلى ظهور هذا النوع من المحتوى في توصيات Reels، واعتذرت عن أي إزعاج تسبب به للمستخدمين. ومع ذلك، لا تزال التساؤلات قائمة حول كيفية حدوث هذا الخلل، ومدى قدرة ميتا على التحكم في مثل هذه الأخطاء مستقبلاً.