شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة كرة القدم Despelote تنطلق رسميًا فى 1 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد لعبة Despelote لإطلاقها رسميًا فى 1 مايو 2025 على Nintendo Switch، PlayStation 4، PlayStation 5، Xbox Series X/S، والحاسب الشخصي.

هذه اللعبة ليست مجرد تجربة كرة قدم، بل هى نافذة إلى الحياة اليومية في مدينة كيتو، الإكوادور عام 2001، من خلال أسلوب بصري فني فريد وأجواء تعكس تلك الفترة الزمنية.

تم تطوير Despelote من قبل المطورين المحليين جوليان كورديرو وسيباستيان فالبوينا، ونُشرت بواسطة Panic.

قصة اللعبة: كرة القدم كنافذة للحياة

تلعب بشخصية جوليان، طفل يبلغ من العمر 8 سنوات، يقضى أيامه في ركل الكرة، والتفاعل مع الناس، واستكشاف الحياة خلال فترة تعافي الإكوادور اقتصاديًا، وذلك قبل كأس العالم 2002، الذى وحد البلاد بمشاعر الفخر والتفاؤل.

تعتمد اللعبة على صور حقيقية لمواقع من مدينة كيتو، لكنها مغطاة بطبقة فنية ذات تباين عالٍ يمنحها مظهرًا فنيًا فريدًا، في المقابل، تظهر الشخصيات والكرة كرسومات خطية بارزة، مما يخلق إحساسًا بصريًا شبيهًا بذكريات الطفولة. حتى الأصوات داخل اللعبة تم تسجيلها في مواقع حقيقية، مما يجعل التجربة أكثر واقعية وحنينًا.

تقدير مبكر وترشيحات للجوائز

تم الإعلان عن Despelote لأول مرة في عام 2023، وكان من المقرر إطلاقها في 2024، لكنها تأجلت إلى مايو 2025. رغم ذلك، حظيت اللعبة بإشادة مبكرة، حيث حصلت على أربع ترشيحات في مهرجان الألعاب المستقلة 2025 (Independent Games Festival).

يمكن لعشاق الألعاب تجربة نسخة تجريبية (Demo) متاحة حاليًا على Steam، لمن يرغب في استكشاف أجواء اللعبة قبل إصدارها الكامل.