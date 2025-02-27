شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تستعد لإطلاق أول آيفون قابل للطى بدون أى انحناء فى 2026 والان مع تفاصيل الخبر

يبدو أن آبل تستعد لدخول سوق الهواتف القابلة للطي بتصميم خالٍ من أي انحناء، وهو ما قد يكون نقطة تميز رئيسية مقارنة بالمنافسين مثل سامسونج وهواوي، وفقًا لتقرير جديد من ETNews، تستعد الشركة لبدء عملية التوريد في أبريل 2025، على أن يتم الإنتاج الضخم للأجزاء في النصف الثاني من العام نفسه، ما يمهد الطريق لإطلاق الهاتف في 2026.

ورغم أن آبل تتأخر عادة في تبني تقنيات جديدة مقارنة بالمنافسين، فإنها تركز على تقديم منتج متكامل، ما قد يبرر التأخير في دخولها هذا المجال، أحد أبرز التحديات التي تواجهها الشركات المصنعة للهواتف القابلة للطي هو التخلص من التجعيد في الشاشة، وهو أمر لم تتمكنوالشرطات المنافسة من حله تمامًا حتى الآن، لكن التقرير يشير إلى أن آبل قد تنجح في تحقيق ذلك منذ الجيل الأول.

تعتمد آبل على سامسونج لتوفير شاشات OLED الخاصة بهذا الجهاز، فيما ستأتي المفصلات من شركة Amphenol الأمريكية، التي توفر بالفعل مفصلات لأجهزة ماك بوك برو، ومن المتوقع أن يتم تصنيع الزجاج فائق النحافة (UTG) عبر شركة كورنينج، التي تستثمر آبل فيها بشكل كبير.

أما بالنسبة للتصميم، فهناك تباين في التسريبات، حيث تشير بعض التقارير إلى تصميم يشبه هاتف "فليب"، بينما يتحدث البعض الآخر عن جهاز يفتح مثل الكتاب، مع شاشة داخلية بحجم 7.74 بوصة وخارجية بحجم 5.49 بوصة، وهي أبعاد أصغر من بعض الهواتف القابلة للطي المتوفرة حاليًا.

ورغم أن هذه المعلومات تتماشى مع تقارير سابقة من مارك جورمان ومينج-تشي كو، فإنه من المبكر الجزم بالشكل النهائي للجهاز، خاصة مع استمرار الجدل حول التصميم والمواصفات.