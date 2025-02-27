شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لوحة المفاتيح Clicks متاحة الآن لأجهزة أندرويد.. تمنحك تجربة استخدام مرنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت حافظة لوحة المفاتيح Clicks متاحة الأن، وهى عبارة عن ملحق يضيف لوحة مفاتيح QWERTY مادية إلى بعض أجهزة ايفون بما فى ذلك جميع طرز iPhone 16، كما تتوفر الآن للهواتف التى تعمل بنظام Android.

وبدءًا من اليوم، ستتوفر تجربة Clicks على نظام Android حيث تقبل الشركة الطلبات المسبقة للهواتف التالية Pixel 9 وPixel 9 Pro، على أن يبدأ سعر الطلب المسبق التمهيدى من 99 دولارًا حتى 21 مارس، فى ذلك الوقت، يرتفع السعر إلى 139 دولارًا مع بدء الشحن فى أواخر أبريل.

مزايا استخدام Clicks

وتتمثل إحدى مزايا استخدام Clicks فى أن لوحة المفاتيح الافتراضية QWERTY لن تغطى شاشتك مما يسمح لك برؤية الشاشة بالكامل مع الاستمرار فى القدرة على الوصول إلى لوحة مفاتيح QWERTY.

كما تتميز لوحة مفاتيح Clicks بإضاءة خلفية تسمح لك باستخدامها فى الظلام، وهناك عدد من الاختصارات والميزات التى تجعل استخدام حافظة لوحة مفاتيح Clicks سهلًا طوال اليوم، وهناك أيضًا نقرة مرضية للغاية عند الكتابة باستخدام لوحة مفاتيح Clicks QWERTY.

إذا كان لديك أحد طرازات Android المذكورة أعلاه، فلن تضطر بعد الآن إلى الشعور بالتمييز من أصدقائك الذين يحملون جهاز iPhone ويرتدون حافظة لوحة مفاتيح Clicks، بعدما تم قبول الطلبات المسبقة بدءًا من اليوم بأسعار تمهيدية حتى 21 مارس.