شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هواتف أندرويد قد تحصل على 8 سنوات من التحديثات الكبرى.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

بينما تحصل هواتف أندرويد الحالية على تحديثات رئيسية لنظام التشغيل تصل إلى سبع سنوات، أعلنت كوالكوم أن الهواتف التي تعمل بأحدث شرائح سنابدراجون يمكنها الآن تلقي تحديثات نظام أندرويد والأمان لمدة تصل إلى ثماني سنوات متتالية، يأتي هذا الإعلان كامتداد للشراكة بين كوالكوم وجوجل، حيث قالت الشركتان إن هذا التعاون "سيوفر للمستخدمين تحديثات تساعدهم على إطالة عمر هواتفهم التي تعمل بنظام أندرويد."

بالإضافة إلى الهواتف الذكية المزودة بأحدث وأقوى شريحة من كوالكوم Snapdragon 8 Elite، ستكون الأجهزة التي تعمل بشرائح سنابدراجون 8 وسنابدراجون 7 مؤهلة أيضًا للحصول على التحديثات الممتدة لنظام أندرويد والأمان.

ومع ذلك، تعتمد الاستفادة من هذا الدعم على قدرة الشركات المصنعة للهواتف (OEMs) على تمديد العمر الافتراضي لأجهزتها. بعبارة أخرى، حتى لو دعمت شرائح Snapdragon 8 Elite وسنابدراجون 8 وسنابدراجون 7 التحديثات لمدة تصل إلى ثماني سنوات، فلن يحصل المستخدمون عليها إلا إذا قررت الشركات المصنعة تطبيق هذا الدعم فعليًا.

وقال كريس باتريك، نائب الرئيس الأول والمدير العام لقسم الهواتف المحمولة في كوالكوم:"نحن في كوالكوم متحمسون لاتخاذ هذه الخطوة إلى الأمام، ونعمل عن كثب مع جوجل لتسهيل توفير أحدث إصدارات أندرويد على الأجهزة التي تعمل بمعالجات سنابدراجون."

وفقا لكوالكوم، سيكون برنامج التحديثات الممتدة جزءًا من دعم البرامج المقدمة للشركات المصنعة عبر تحديثات نظام أندرويد ونواة النظام "kernel upgrades"، وذلك "دون الحاجة إلى تغييرات كبيرة أو تحديثات على منصة التشغيل أو على الشيفرة الخاصة بالشركات المصنعة."

وأوضحت كوالكوم أن هذا النهج سيمكن الشركات من تقديم التحديثات دون الحاجة إلى تعديل الكود البرمجي الخاص بها، مما يقلل من التكاليف المرتبطة بتوفير دعم يصل إلى ثماني سنوات لنظام أندرويد وتحديثاته الأمنية.