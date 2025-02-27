شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث فبراير لـ Xbox: دعوة أصدقائك للألعاب السحابية بلمسة واحدة والان مع تفاصيل الخبر

كجزء من تحديث Xbox لشهر فبراير ، تعمل Microsoft على تسهيل دعوة أصدقائك إلى جلسة Xbox Cloud Gaming من خلال السماح لك بإنشاء روابط قابلة للمشاركة ، يمكنك إرسال الرابط عبر رسالة Xbox أو عن طريق نسخه إلى الحافظة الخاصة بك للصقه فى أى تطبيق مراسلة تريده.

ويمكن للاعبين قبول الدعوة على متصفح ويب مدعوم للكمبيوتر الشخصي أو الهاتف المحمول والبدء على الفور أو تلقي رمز لإدخاله على أي أجهزة تلفزيون أو أجهزة بث مزودة بميزات ألعاب Xbox.

ويجب أن يكون لدى المشاركين الراغبين حساب Xbox، حيث تتطلب بعض الألعاب اشتراك Game Pass Ultimate نشطًا ، كما يتطلب الأمر أن يكون لدى كل لاعب "الحق" فى اللعبة، ربما من خلال امتلاكها بشكل مباشر أو الوصول إليها من خلال Game Pass أو فترة اللعب المجاني ، ويمكنك دعوة أكبر عدد ممكن من الأصدقاء كما تسمح اللعبة وإلغاء الوصول إلى الرابط في أي وقت ، وستسمح لك بعض الألعاب أيضًا بإزالة اللاعبين غير المرغوب فيهم من جلستك.

وتصل هذه الميزة الجديدة كجزء من التوسع المستمر لـ Xbox Cloud Gaming، والتي أضافت مؤخرًا القدرة على بث ألعابك الخاصة على وحدة تحكم Xbox الخاصة بك أو على الهاتف المحمول والكمبيوتر الشخصي وأجهزة التلفزيون. (في السابق، كان بإمكانك بث عناوين Game Pass المحددة فقط) ، وتم إطلاق هذه الميزة مع 50 عنوانًا مدعومًا، لكن Microsoft وسعتها مؤخرًا ، بما في ذلك الإضافات البارزة مثل Blasphemous II و Kingdom Come: Deliverance II و Subnautica