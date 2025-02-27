شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أدوبى تطلق نسخة فوتوشوب جديدة لهواتف آيفون.. كيفية تحميلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة Adobe عن إطلاق تطبيق Photoshop جديد لهواتف iPhone، مما يوفر تجربة تحرير صور أكثر تطورًا مقارنة بتطبيق Photoshop Express السابق، ويضم التطبيق الجديد أدوات احترافية مألوفة لمستخدمي سطح المكتب، مما يسمح للمبدعين بالتصميم والتحرير أثناء التنقل.

تجربة فوتوشوب متكاملة على الهواتف

أوضحت Adobe فى منشور رسمي أن التطبيق الجديد تم تصميمه من الصفر ليكون سهل الاستخدام ويتيح للمستخدمين تحرير الصور في أي وقت وأي مكان. كما يوفر للمبدعين مرونة أكبر من خلال إمكانية الوصول إلى مشاريعهم أثناء التنقل، والاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي لتحرير الصور بسهولة.

أدوات احترافية وذكاء اصطناعي متقدم

على عكس تطبيق Photoshop Express الذي كان متاحًا منذ عام 2010، فإن التطبيق الجديد أقرب إلى إصدار سطح المكتب من حيث الإمكانيات والوظائف، حيث يتيح للمستخدمين:

• استخدام الطبقات (Layers) والأقنعة (Masks)

• إمكانيات متقدمة في المزج والتلوين

• أدوات ذكاء اصطناعي مثل إزالة الكائنات وإعادة التلوين بسهولة

كما يتكامل التطبيق مع Adobe Creative Cloud، مما يسمح للمستخدمين بالوصول إلى أعمالهم من خلال تطبيقات أخرى مثل Adobe Express وLightroom.

بالإضافة إلى ذلك، يتضمن التطبيق دعمًا لأدوات الذكاء الاصطناعي Firefly AI التي توفر ميزات Generative Fill وGenerative Expand، مما يساعد في إضافة عناصر جديدة للتصميمات.

ميزات مجانية وخيارات اشتراك متميزة

يقدم التطبيق إصدارًا مجانيًا يتيح للمستخدمين الوصول إلى أدوات أساسية مثل:

• Spot Healing Brush لتحسين الصور

• Tap Select لتحديد العناصر بسرعة

• الطبقات والأقنعة

• الوصول إلى أصول Adobe Stock

أما الميزات المتقدمة مثل Object Select وMagic Wand وContent Aware Fill فهي متاحة فقط للمستخدمين المشتركين. تبلغ تكلفة الاشتراك في الإصدار المتميز 7.99 دولارًا شهريًا أو 69.99 دولارًا سنويًا، ويمنح المشتركين أيضًا إمكانية الوصول إلى Photoshop على الويب.

إطلاق عالمي ونسخة أندرويد قادمة قريبًا

التطبيق الجديد متوفر الآن عالميًا لمستخدمي iPhone، بينما من المتوقع إطلاق نسخة لنظام Android لاحقًا هذا العام.

مستقبل Photoshop Express؟

لم توضح Adobe بعد كيف ستوازن بين التطبيق الجديد وPhotoshop Express، الذي لا يزال متاحًا ويقدم خيارات اشتراك أقل تكلفة. ومع ذلك، من الواضح أن Adobe تهدف إلى توفير تجربة تحرير صور احترافية أكثر تكاملاً على الهواتف الذكية.