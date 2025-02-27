شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ما هو مساعد البرمجة الذكي Gemini Code Assist وكيف تستفيد منه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت Google عن إطلاق إصدار مجاني من مساعد البرمجة الذكي بالذكاء الاصطناعي Gemini Code Assist، مما يتيح للمطورين الوصول إلى أدوات ترميز قوية دون أي تكلفة. ويهدف هذا الإصدار إلى دعم الطلاب والمطورين المستقلين من خلال توفير إمكانيات المساعدة في كتابة وتصحيح الأكواد البرمجية باستخدام الذكاء الاصطناعي.

ما هو Gemini Code Assist؟

هو أداة برمجية تعمل بالذكاء الاصطناعي، صُممت لمساعدة المطورين على كتابة وتحسين وتصحيح الأكواد بسهولة، كان هذا المساعد متاحًا سابقًا فقط في الإصدارات المدفوعة، ولكن الإصدار المجاني الجديد يمكن لأي شخص استخدامه إذا كان لديه حساب Google شخصي.

ماذا يقدم المساعد البرمجي من Google؟

• توليد الأكواد البرمجية

• إكمال الكود تلقائيًا

• تصحيح الأخطاء البرمجية وتحليل الأكواد

• دعم لجميع لغات البرمجة المفتوحة المصدر

• العمل في بيئات تطوير متكاملة (IDEs) مثل:

Visual Studio Code

JetBrains

GitHub

Firebase

Android Studio

• تكامل مع GitHub لمراجعة الأكواد تلقائيًا

• تقديم حتى 180,000 عملية إكمال كود شهريًا

لماذا هذا الإطلاق مهم؟

الإصدار المجاني يتيح ميزة قوية للطلاب والمطورين المستقلين الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف الأدوات المدفوعة مثل GitHub Copilot. كما أن المساعد الجديد من Google يقدم نوافذ سياقية أكبر ومرونة أعلى في إكمال الأكواد، مما يجعله خيارًا مميزًا مقارنة بالمنافسين.

ما الذي لا يقدمه الإصدار المجاني؟

رغم أنه يقدم أدوات قوية، إلا أن النسخة المجانية تفتقر إلى بعض الميزات المتقدمة المتاحة في الإصدارات المدفوعة، مثل:

• تكامل مع خدمات Google Cloud مثل BigQuery

• إمكانية تخصيص الاستجابات باستخدام بيانات كود خاصة

• تحليلات متقدمة حول إنتاجية المطورين

هذه الميزات موجهة بشكل أكبر للشركات الكبيرة والمؤسسات.

كيف يمكن الوصول إليه؟

للاستفادة من Gemini Code Assist المجاني، كل ما يحتاجه المستخدم هو حساب Google شخصي، يمكن للمطورين استخدامه في عدة بيئات تطوير برمجية (IDEs)، كما أن التكامل مع GitHub متاح الآن في نسخة تجريبية عامة.