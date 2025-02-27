شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إندونيسيا ترفع الحظر عن آيفون 16 قريبًا بعد اتفاق استثمارى مع آبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد حظر دام خمسة أشهر، توصلت شركة آبل وإندونيسيا إلى اتفاق يسمح ببيع هواتف iPhone 16 قريبًا فى البلاد، ووفقًا لتقرير بلومبرغ، فإن وزارة الصناعة الإندونيسية تستعد لمنح آبل التصاريح اللازمة فور توقيع مذكرة التفاهم (MoU)، والتى تتضمن استثمار آبل مليار دولار في إندونيسيا، تشمل تمويل مصنع فى جزيرة باتام لإنتاج AirTags، إضافة إلى توفير تدريب في البحث والتطوير للمحليين.

لماذا حظرت إندونيسيا بيع آيفون 16؟

تم فرض الحظر في أكتوبر الماضي بسبب عدم امتثال آبل للوائح التصنيع المحلية. إذ تشترط القوانين الإندونيسية أن تحتوي الأجهزة الإلكترونية على 40% على الأقل من المكونات المصنعة محليًا أو أن يتم استيفاء المتطلبات من خلال شراكات محلية.

وحتى الآن، استثمرت آبل الكثير من الأموال، لكنها لم تستكمل المبلغ المطلوب، ما أدى إلى عدم حصولها على شهادة مستوى المكونات المحلية (TKDN)، وبالتالى منع بيع iPhone 16 رسميًا فى البلاد.

وزير الصناعة الإندونيسى، أغوس غومى وانغ كرتاساسميتا، أكد أن الوزارة لن تصدر التصاريح إلا بعد وفاء آبل بكامل التزاماتها الاستثمارية، ونتيجة لذلك، لم يكن iPhone 16 متاحًا على المنصات الإلكترونية الكبرى مثل Tokopedia وBlibli وLazada، كما لم يكن مدرجًا على الموقع الرسمى لآبل فى إندونيسيا.

الطريق نحو رفع الحظر

الآن، وبعد الاتفاق الأخير، تستعد وزارة الصناعة لعقد مؤتمر صحفي رسمي للإعلان عن إصدار تصريح البيع الجديد، ومع ذلك، حذر تقرير بلومبرغ من أن الصفقة ليست نهائية بعد، حيث سبق وأن غيرت إندونيسيا قراراتها في الماضي، لكن إذا تم تنفيذ الاتفاق كما هو مخطط، فسيكون بإمكان المستخدمين في إندونيسيا قريبًا شراء هواتف iPhone 16 بشكل رسمي بعد انتهاء الأزمة التي استمرت لأشهر.