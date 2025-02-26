تكنولوجيا: Meizu تعود إلى السوق العالمية في MWC 2025 مع هواتف جديدة ومنتجات مبتكرة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Meizu للعودة إلى الساحة العالمية من خلال مشاركتها في معرض الجوال العالمي MWC 2025 الذي سيعقد في برشلونة، إسبانيا، من 3 إلى 6 مارس 2025. وتخطط الشركة للكشف عن مجموعة من المنتجات الجديدة، أبرزها هاتف ذكي رائد يحمل اسم “ميزو 22 برو”، إلى جانب هاتفين آخرين من سلسلة “Meizu 22”. هذه الخطوة تأتي بعد تركيز الشركة في الفترة الأخيرة على السوق الصينية، مما يشير إلى عودة طموحة لاستعادة مكانتها في عالم الهواتف الذكية خارج حدود الصين.

لم تكتف Meizu بالهواتف فقط، بل ستقدم أيضًا مجموعة من الأجهزة الذكية المتصلة (AIoT)، مثل نظارات ذكية ومنتجات أخرى تعتمد على نظام “فلايم AIOS” المدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي العميق من “DeepSeek”. هذا النظام، الذي يُعد محورًا أساسيًا في استراتيجية Meizu، سيعزز تجربة المستخدم عبر الأجهزة المختلفة، بما في ذلك السيارات الذكية التي تدعمها الشركة ضمن منظومتها التقنية الأوسع تحت مظلة “DreamSmart Group”.

تأتي هذه العودة بعد مرحلة من التحولات، حيث أعلنت Meizu سابقًا عن نيتها التركيز على الذكاء الاصطناعي بدلاً من الهواتف التقليدية، لكن مشاركتها في MWC 2025 تؤكد أنها لم تتخلَ عن صناعة الهواتف الذكية. ومن المنتظر أن تكشف الشركة عن تفاصيل إضافية حول مواصفات هذه الأجهزة وسعرها خلال المعرض.

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