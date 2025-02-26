تكنولوجيا: تطبيق فوتوشوب متاح الآن على هواتف آيفون مجاناً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة أدوبي عن إطلاق تطبيق فوتوشوب على هواتف آيفون، بعد أن كان متاحًا منذ فترة على أجهزة “آيباد”. وتستعد الشركة لتوفير التطبيق لاحقًا هذا العام لمستخدمي أندرويد، مع إمكانية التسجيل المسبق لتجربة النسخة التجريبية فور إصدارها.

التطبيق مجاني للتنزيل على آيفون، ويتضمن أدوات أساسية متاحة دون تكلفة، لكن الوصول إلى المزيد من المزايا يتطلب اشتراكًا مدفوعًا. ولتلبية هذا الغرض، أطلقت أدوبي خطة جديدة باسم “الجوال والويب” بسعر 7.99 دولار شهريًا أو 69.99 دولار سنويًا، متاحة عبر متجر “آبل”، تمنح المستخدمين ميزات متطورة على الهاتف والويب. وبالنسبة لمشتركي “فوتوشوب” على الحاسوب، فإن النسخة الهاتفية ونسخة الويب مشمولتان ضمن اشتراكهم الحالي. كما توسعت أدوبي لدعم متصفحات الويب الرئيسية مثل كروم، فايرفوكس، سفاري، وإيدج.

من بين المزايا المجانية على آيفون:

إنشاء تصاميم فريدة عبر دمج الصور وتعديلها باستخدام أدوات “فوتوشوب” الأساسية، مثل أدوات التحديد الدقيقة والطبقات غير المحدودة.

إزالة أو استبدال أجزاء من الصور بسهولة باستخدام أدوات مثل “Tap Select” و”Spot Healing Brush”.

تسريع التعديلات المعقدة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل “Generative Fill” و”Generative Expand”.

استيراد وتصدير الصور مع الحفاظ على جودتها العالية، وإمكانية التكامل مع تطبيقات أخرى مثل “أدوبي إكسبريس” و”فريسكو”.

أما الاشتراك المدفوع فيضيف:

أدوات متقدمة مثل “Remove Tool” لإزالة العناصر بسهولة، و”Content-Aware Fill” لملء الفراغات بذكاء.

تحديد دقيق للأشياء باستخدام “Object Select” و”Magic Wand”.

الوصول إلى أكثر من 20,000 خط، وخيارات تصدير متعددة تشمل تنسيقات مثل PSD وTIF.

على الويب، يحصل المستخدمون على أدوات إضافية مثل “Camera RAW” وتأثيرات الطبقات، مع مزامنة سلسة للملفات بين الأجهزة. هذه الخطوة تعزز مكانة “فوتوشوب” كأداة شاملة للمبدعين على مختلف المنصات.

المصدر