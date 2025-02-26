شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: موكب كوكبى نادر لن تراه إلا بعد 15 عاما لـ7 كواكب فى هذا الموعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد سماء الأرض موكب كوكبى نادر في سماء الليل هذا الأسبوع للمرة الأخيرة حتى عام 2040، حيث ستظهر كواكب المريخ والمشتري وأورانوس والزهرة ونبتون وزحل وعطارد فى السماء على شكل قوس فى 28 فبراير.

وستكون هذه اللحظة قصيرة، وتستمر حتى الساعة 6:30 مساءً بتوقيت جرينتش/ بتوقيت شرق الولايات المتحدة تقريبًا - وهو الوقت الذى سيقع فيه كوكب المشتري تحت الأفق، سيتعين على هواة مراقبة النجوم الانتظار لمدة 15 عامًا حتى يحدث المحاذاة التالية التي تتضمن سبعة كواكب.

ولن تكون سوى خمسة كواكب، المريخ والمشتري وزحل والزهرة وعطارد، مرئية بالعين المجردة، بينما سيكون أورانوس ونبتون بعيدان جدًا عن الأرض، وبالتالي يتطلبان تلسكوبًا أو منظارًا لرؤيتهما.



في حين أنها ستبدو في الغالب مثل النجوم الكبيرة المتلألئة، إلا أنك ستتمكن من تمييز كوكبي الزهرة والمريخ عن بقية الكواكب.

سيكون كوكب الزهرة هو الأكثر سطوعًا في السماء، حيث يلمع ضعف سطوع نجم الشمال، وستظهر كواكب الزهرة والمشتري وزحل كنقط بيضاء ساطعة من الضوء.

بينما يتمتع كوكب المريخ بتوهج برتقالي مميز، وليس من غير المألوف أن تصطف أربعة أو خمسة كواكب في مداراتها، حيث تجعلها مداراتها في نفس جانب الشمس مثل الأرض.

ولكن من النادر للغاية أن تصطف ستة أو حتى سبعة كواكب في مداراتها.

كيف تشاهد "استعراض الكواكب"

أفضل وقت لمشاهدة الظاهرة السماوية هو بعد غروب الشمس مباشرة، وسيظهر المريخ في السماء الشرقية، وسيكون كوكبا المشتري وأورانوس مرئيين في الجنوب الشرقي، بينما ستظهر كواكب الزهرة ونبتون وزحل في الغرب.

وبينما يمكن للمناظير أو التلسكوبات أن تعطي رؤية مفصلة للكواكب، إلا أنها يمكن أن تحد أيضًا من الجزء من السماء الذي يمكنك رؤيته.

من المقرر أن يغرب كوكب المشترى فى حوالى الساعة 6:30 مساءً بتوقيت جرينتش / بتوقيت شرق الولايات المتحدة في المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وسيكون موقع عطارد منخفضًا أيضًا فى الأفق، مما يعنى أنه سيخرج عن نطاق الرؤية فى حوالى الساعة 7 مساءً بتوقيت جرينتش / بتوقيت شرق الولايات المتحدة.