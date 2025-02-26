تكنولوجيا: أوبو ستطلق هواتف Oppo Find X8 Ultra و Find X8 Next الأسبوع المقبل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يبدو ان هواتف Oppo Find X8 Ultra و Find X8 Next ستكون إضافات قوية لسوق الهواتف الذكية، خاصة مع تركيزهما على تقنية الكاميرا المتطورة والأداء العالي. خصوصا Find X8 Ultra الذي يستهدف عشاق التصوير الفوتوغرافي من خلال قدراته المحسّنة في التصوير الليلي، وذلك بفضل العدسة الجديدة ذات الفتحة الأكبر والأجهزة المطورة. كما أن تضمين معالج إشارة الصور (ISP) أقوى لمعالجة أفضل للصور في الإضاءة المنخفضة يُعد ميزة واعدة يمكن أن تميزه عن المنافسين.

أما بالنسبة لـ Find X8 Next، فهو يبدو هاتفًا مثيرًا للاهتمام أيضًا، خاصة مع مواصفاته التي تهدف إلى منافسة هواتف مثل Galaxy S25 Edge و iPhone 17 Air. يُتوقع أن يأتي الهاتف بمعالج Dimensity 9400، وشاشة OLED مقاس 6.3 بوصة بتقنية LTPO، وكاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل مع مستشعر بحجم 1/1.56 بوصة مزود بتثبيت بصري (OIS).

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