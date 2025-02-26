تكنولوجيا: Nvidia توضح أسباب مشكلات أداء كروت RTX 50 على منصات اختبار الأداء

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت تقارير حديثة عن معالجة للمشكلات التي واجهت كروت الشاشة من سلسلة RTX 50، مثل RTX 5090 وRTX 5080، في اختبارات الأداء على موقع PassMark. في السابق، أظهرت هذه الكروت نتائج مخيبة للآمال مقارنةً بأدائها الفعلي في الاختبارات الشاملة، حيث كانت تتأخر عن الجيل السابق مثل RTX 4090.

وتبين أن السبب الرئيسي وراء هذه النتائج يعود إلى قرار شركة إنفيديا بإلغاء دعم البرمجيات 32 بت في السلسلة الجديدة المعتمدة على معمارية بلاكويل، وهي خطوة لم يتم الإعلان عنها بشكل واضح مسبقًا.

هذا التعديل أدى إلى تحسين النتائج المستقبلية على موقع “PassMark”، مما يعكس أداءً أكثر دقة لكروت السلسلة 50. لكن هذا الحل جاء مع تحدٍ جديد يواجه اللاعبين، حيث أبلغ بعض المستخدمين عن مشكلات في تشغيل ألعاب قديمة تعتمد على تقنية PhysX بنظام 32 بت. على سبيل المثال،

أشار أحد المستخدمين على منصة reddit إلى أن لعبة Batman Arkham Asylum سجلت أداءً منخفضًا (61 إطارًا في الثانية) على RTX 5090، بينما قفز الأداء إلى 390 إطارًا في الثانية عند استخدام بطاقة RTX 3050 إلى جانبها لدعم التوافق.

هذا الوضع دفع بعض اللاعبين إلى الاحتفاظ ببطاقات أقدم من الجيل السابق لضمان تشغيل ألعابهم المفضلة بسلاسة، مما يثير تساؤلات حول مدى تأثير هذا القرار على تجربة الألعاب الكلاسيكية.

ورغم أن هذا التغيير قد لا يؤثر على غالبية المستخدمين الذين يركزون على الألعاب الحديثة، إلا أنه يسلط الضوء على تحديات التوافق التي قد تواجه عشاق الألعاب القديمة مع التقنيات الجديدة.