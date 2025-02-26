تكنولوجيا: Realme تحدد موعد الإطلاق العالمي لسلسلة 14 Pro في MWC وتشوق لهاتف Ultra

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة ريلمي عن مشاركتها في مؤتمر الجوال العالمي (MWC) المقرر عقده في برشلونة بين 3 و6 مارس 2025، حيث ستكشف عن سلسلة “ريلمي 14 برو” للأسواق العالمية. وتتضمن هذه السلسلة طرازي “ريلمي 14 برو” و”ريلمي 14 برو بلس”، اللذين تم إطلاقهما سابقًا في الهند والصين، مما يعكس نية الشركة تعزيز حضورها العالمي في فئة الهواتف المتوسطة.

كذلك لمحت إلى جهاز جديد يُطلق عليه اسم “ألترا”، وصفته بأنه سيحتوي على “مستشعر فائق الحجم وعدسة telephoto بصرية” تهدف إلى إعادة تعريف تجربة التصوير الفوتوغرافي في الهواتف الذكية على حد قولهم.

وفي بيان صحفي، أشارت الشركة إلى أن هذا الجهاز “الفائق” سيمتلك مستشعرًا أكبر من تلك الموجودة في النماذج الرائدة، دون تحديد أسماء تلك النماذج، مما يوحي بطموحها للمنافسة مع كافة الهواتف الرائدة. ورغم أن التفاصيل حول هذا الجهاز لا تزال محدودة، فمن المرجح أن يتم تقديمه كإعلان تشويقي خلال المؤتمر، مع إطلاق رسمي لاحق خلال العام.

من المتوقع أن تعرض ريلمي أيضًا استراتيجيتها للسنوات الثلاث المقبلة خلال الحدث، مما يبرز رؤيتها طويلة الأمد في سوق التكنولوجيا. وقد أثبتت السلسلة 14 برو جاذبيتها بالفعل في الأسواق التي طرحت فيها، حيث تجمع بين أداء قوي وتصميم مبتكر، مثل تقنية تغيير اللون الحساسة للحرارة التي ستُعرض في مساحة تفاعلية خلال المؤتمر.