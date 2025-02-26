شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تصلح خطأ فى الإملاء الصوتى يستبدل كلمة "ترامب" بـ "عنصرى" والان مع تفاصيل الخبر

أقرت شركة أبل بوجود خلل غريب في ميزة الإملاء في هاتف آيفون، حيث تعرض كلمة "ترامب" لفترة وجيزة عندما يقول شخص ما كلمة "عنصري" ، ولم يتمكن موقع The Verge من التأكد من المشكلة، لكنها لفتت الانتباه بعد انتشار مقطع فيديو يوضح الاستبدال الغريب على TikTok ووسائل التواصل الاجتماعي الأخرى.

وأصدرت الشركة بيانًا لصحيفة نيويورك تايمز وفوكس نيوز تؤكد فيه وجود الخلل، وقال متحدث باسم الشركة لم يكشف عن هويته، وفقًا لفوكس نيوز: "نحن على علم بوجود مشكلة في نموذج التعرف على الكلام الذي يدعم الإملاء، ونحن نعمل على طرح إصلاح في أقرب وقت ممكن".

ويبدو أن المشكلة تتلخص في التداخل الصوتي بين كلمة "ترامب" وكلمة "عنصري" ، وأخبرت الشركة قناة فوكس نيوز أن الكلمات الأخرى التي تبدأ بحرف "r" تتأثر أيضًا في بعض الأحيان ، لكن جون بيركي، الذي عمل سابقًا في فريق Siri في شركة Apple، قال لصحيفة نيويورك تايمز إن ظهور اسم ترامب "يشبه مزحة خطيرة" ربما نفذها شخص ما داخليًا عمدًا.

بغض النظر عن السبب الفني وراء ذلك، فإن الخلل المحرج يأتي بعد يوم واحد من إعلان شركة أبل عن خططها لاستثمار أكثر من 500 مليار دولار في الولايات المتحدة على مدى السنوات الأربع المقبلة.

وتسعى الشركة إلى تخفيف التأثير المحتمل للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، حيث تم بالفعل فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على السلع المستوردة من الصين، ورسوم جمركية بنسبة 25% على الرقائق.