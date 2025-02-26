شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أسعار اشتراكات ChatGPT .. تبدأ من 1000 جنيه وحتى 10 آلاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر منصة ChatGPT التي تعمل بالذكاء الاصطناعي من OpenAI في التوسع مع ميزات جديدة، حيث تتيح لك ميزة ذاكرة Chatbot حفظ التفضيلات بحيث تكون الدردشات أكثر ملاءمة لك.

كل ما تحتاج إلى معرفته حول خطط التسعير الخاصة بـ OpenAI

و يحتوي ChatGPT أيضًا على وضع صوتى محدث، مما يتيح لك التفاعل مع المنصة في الوقت الفعلي تقريبًا، حتى أنه يوفر متجرًا - متجر GPT - للتطبيقات والخدمات التي تعمل بالذكاء الاصطناعى.

وتقدم OpenAI مجموعة من الخطط لـ ChatGPT، مدفوعة ومجانية، تستهدف العملاء من الأفراد إلى المنظمات غير الربحية والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمؤسسات التعليمية والشركات.

ولتتبع خيارات اشتراك ChatGPT المختلفة المتاحة، قمنا بتجميع دليل حول أسعار ChatGPT والتي ستعمل على تحديثه باستمرار مع طرح خطط جديدة.

في الماضي، كانت النسخة المجانية من ChatGPT محدودة للغاية فيما يمكنها فعله، ولكن هذا تغير مع طرح OpenAI لقدرات جديدة ونماذج ذكاء اصطناعي توليدية أساسية.

ويحصل مستخدمو ChatGPT المجانيون على إمكانية الوصول إلى نموذج GPT-4o mini من OpenAI، والاستجابات المعززة بالمحتوى من الويب، والوصول إلى متجر GPT، والقدرة على تحميل الملفات والصور وطرح الأسئلة حول هذه التحميلات.

و يتمتع المستخدمون المجانيون أيضًا بإمكانية وصول محدودة إلى ميزات أكثر تقدمًا، بما في ذلك وضع الصوت المتقدم، وGPT-4o، وo3-mini يمكن للمستخدمين أيضًا تخزين تفضيلات الدردشة كـ "ذكريات" والاستفادة من تحليل البيانات المتقدم، وهي ميزة ChatGPT التي يمكنها "التفكير المنطقي" (أي تحليل البيانات من) الملفات مثل جداول البيانات وملفات PDF

ومع ذلك، هناك جوانب سلبية تأتي مع خطة ChatGPT المجانية، بما في ذلك حدود السعة اليومية على نموذج GPT-4o وعمليات تحميل الملفات، اعتمادًا على الطلب،كما يفوت مستخدمو ChatGPT المجانيون ميزات أكثر تقدمًا.

ChatGPT Plus

هو أول باقة من الباقات المدفوعة من ChatGPT حيث يكلف ChatGPT Plus، حوالى 20 دولارًا شهريًا، أو ما يعادل 1000 جنيه مصري وفقا سعر الدولار أمام الجنيه فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء 26-2-2025

وتُقدّم خدمة ChatGPT Plus العديد من المزايا التي تجعلها خيارًا مميزًا للمستخدمين الذين يسعون للحصول على تجربة أكثر سلاسة وفعالية. من بين أبرز هذه المميزات: الأولوية في الوصول إلى الخدمة حتى في أوقات الذروة، مما يقلل من احتمالية مواجهة مشاكل في الاتصال أو التأخير.

كما يتميز ChatGPT Plus بسرعة استجابة أعلى، مما يتيح للمستخدمين الحصول على إجابات أسرع وأداء أفضل، بالإضافة إلى ذلك، يمنح الاشتراك في الخدمة إمكانية الوصول إلى أحدث الإصدارات والنماذج المتقدمة مثل GPT-4 وGPT-4.5، مما يوفر للمستخدمين إجابات دقيقة وتحليلات أكثر عمقًا.

وتوفر الخدمة أيضًا استقرارًا أكبر، وهو ما يُعدّ مفيدًا بشكل خاص للمحترفين والطلاب وأصحاب الأعمال الذين يعتمدون على الذكاء الاصطناعي في أعمالهم اليومية، وبفضل كل هذه المزايا، يُعتبر ChatGPT Plus خيارًا مثاليًا لمن يرغبون في تعزيز إنتاجيتهم والاستفادة القصوى من إمكانيات الذكاء الاصطناعي.

ChatGPT Pro يبلغ قيمة اشتراك هذه النسخة حوالى 200 دولار شهريا، أو ما يعادل 10آلاف جنيه مصري وفقا لاسعار الصرف، وهي توفر وصولاً غير محدود إلى منتجات OpenAI، وفرصة تجربة ميزات جديدة أولاً.

ويحصل المشتركون في ChatGPT Pro على وصول غير محدود إلى نماذج التفكير، وGPT-4o، ووضع الصوت المتقدم.

وتأتي النسخة التي تبلغ تكلفتها 200 دولار أيضًا مع 120 استعلام بحث عميق شهريًا، بالإضافة إلى الوصول إلى وضع o1 pro، الذي يستخدم حوسبة أكثر من إصدار o1 المتوفر في ChatGPT plus.

يحصل مستخدمو ChatGPT Pro أيضًا على الوصول إلى وكيل تصفح الويب OpenAI، Operator، والمزيد من أجيال الفيديو مع Sora.

تميل OpenAI إلى إصدار معظم ميزاتها الجديدة لمستخدمي ChatGPT Pro أولاً، ويحصل هؤلاء المستخدمون على أولوية الوصول إلى الميزات الموجودة، مثل GPT-4o، خلال أوقات الطلب المرتفع.



ChatGPT Team ChatGPT Team لنفترض أنك تمتلك شركة صغيرة أو تدير مؤسسة وتريد أكثر من ترخيص ChatGPT، بالإضافة إلى ميزات التعاون، حيث قد يكون ChatGPT Team مناسبًا، فهو يكلف 30 دولارًا لكل مستخدم شهريًا أو ما يعادل 1500 جنيه مصري أو 25 دولارًا لكل مستخدم شهريًا يتم تحصيلها سنويًا لما يصل إلى 149 مستخدمًا.

يوفر ChatGPT Team مساحة عمل مخصصة وأدوات إدارية لإدارة الفريق، و يحصل جميع المستخدمين في خطة ChatGPT Team على إمكانية الوصول إلى أحدث نماذج OpenAI والأدوات المذكورة أعلاه التي تتيح لـ ChatGPT تحليل وتحرير واستخراج المعلومات من الملفات، بالإضافة إلى ذلك، يتيح ChatGPT Team للأشخاص داخل الفريق إنشاء تطبيقات مخصصة ومشاركتها - على غرار التطبيقات الموجودة في متجر GPT - استنادًا إلى نماذج OpenAI. يمكن تخصيص هذه التطبيقات لحالات استخدام أو أقسام محددة، أو ضبطها على بيانات الفريق.

ChatGPT Enterprise ويمكن للمؤسسات الكبيرة - أي مؤسسة تحتاج إلى أكثر من 149 ترخيص ChatGPT، على وجه التحديد - اختيار ChatGPT Enterprise، خطة ChatGPT المخصصة للشركات من OpenAI.

لا تنشر OpenAI سعر ChatGPT Enterprise، ولكن التكلفة المعروفة عنها تبلغ حوالي 60 دولارًا لكل مستخدم شهريًا بحد أدنى 150 مستخدمًا وعقد لمدة 12 شهرًا.

يضيف ChatGPT Enterprise خصوصية "على مستوى المؤسسة" وقدرات تحليل البيانات فوق ChatGPT الأساسي، بالإضافة إلى خيارات الأداء والتخصيص المحسنة.

وهناك مساحة عمل مخصصة ووحدة تحكم إدارية مع أدوات لإدارة كيفية استخدام الموظفين داخل المؤسسة لـ ChatGPT، بما في ذلك التكاملات لتسجيل الدخول الفردي والتحقق من المجال ولوحة معلومات تعرض إحصائيات الاستخدام والمشاركة.

تتيح قوالب المحادثة القابلة للمشاركة المقدمة كجزء من ChatGPT Enterprise للمستخدمين إنشاء تدفقات عمل داخلية وبوتات تستفيد من ChatGPT، بينما تتيح الاعتمادات لمنصة API الخاصة بـ OpenAI للشركات إنشاء حلول مخصصة بالكامل تعمل بنظام ChatGPT إذا اختاروا ذلك.

يحصل عملاء ChatGPT Enterprise أيضًا على أولوية الوصول إلى النماذج والخطوط لخبرة OpenAI، بما في ذلك فريق حساب مخصص والتدريب والفواتير الموحدة.

وهم مؤهلون لاتفاقيات شراكة الأعمال مع OpenAI، والتي يفرضها القانون الأمريكي على الشركات التي ترغب في استخدام أدوات مثل ChatGPT مع معلومات صحية خاصة مثل السجلات الطبية.



ChatGPT Edu ChatGPT Edu يقدم ChatGPT Edu، وهو عرض أحدث من OpenAI، إصدارًا من ChatGPT مصممًا للجامعات والطلاب الذين يحضرونها - بالإضافة إلى أعضاء هيئة التدريس والباحثين وفرق عمليات الحرم الجامعي. ولم يتم الإعلان عن الأسعار أو الإبلاغ عنها بشكل غير مباشر حتى الآن، ولكننا سنقوم بتحديث هذا القسم إذا كان كذلك.

ChatGPT Edu قابل للمقارنة بـ ChatGPT Enterprise باستثناء أنه يدعم SCIM، وهو بروتوكول مفتوح يستخدم لتبسيط إدارة الهوية والوصول إلى السحابة.

(تخطط OpenAI لإحضار SCIM إلى ChatGPT Enterprise في المستقبل) كما هو الحال مع ChatGPT Enterprise، يحصل عملاء ChatGPT Edu على أدوات تحليل البيانات، وعناصر تحكم إدارية، وتسجيل دخول واحد، وأمان محسّن والقدرة على بناء روبوتات الدردشة المخصصة ومشاركتها.

يأتي ChatGPT Edu أيضًا مع أحدث طرازات OpenAI، والأهم من ذلك، زيادة حدود الرسائل.