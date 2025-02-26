شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ساعة آبل تنقذ امرأة قبل إجراء جراحة القلب المفتوح والان مع تفاصيل الخبر

تتيح Apple Watch بالعديد من الأشياء المذهلة عندما يتعلق الأمر بمراقبة صحة مستخدم الساعة، على سبيل المثال شعرت سو دومبولد البالغة من العمر 48 عامًا من أتلانتا بضغوط فى العمل، وكانت بحاجة حقًا إلى أن تظل Apple Watch الخاصة بها على اطلاع بصحتها، حيث كانت تكتسب عادات سيئة بسبب ضغوط عملها، و كانت تأكل بشكل سيئ، ولا تمارس الرياضة، وتعانى من عجز كبير فى النوم.

وكادت تفوت صوت التحذير من Apple Watch الخاصة بها الذي يشير إلى وجود خطأ ما.

وبينما انطلقت منبهات ساعة آبل، كانت سو تجري مكالمة واعتقدت أن الضوضاء التي تسمعها كانت منبها، وعندما نظرت إلى معصمها، أخبرتها ساعة آبل قصة مخيفة: "معدل ضربات قلبك 137 لأكثر من 10 دقائق، هل تريدين الاتصال برقم الطوارئ 911؟".

واعترفت لاحقًا بأنها لم تكن تعلم أن جهازها يمكنه القيام بذلك، وفى محاولة للحد من الأشياء التي قد تسبب لها مشاكل في القلب، تركت دمبولد وظيفتها المرهقة وعملت على استعادة صحتها.

أثناء فحص الأطباء لها، اكتشفت سو سبب تسجيل معدل ضربات قلبها على ساعة آبل 137، كما اتضح أن دمبولد ولدت بمشكلة خطيرة في القلب، واضطرت إلى الخضوع لعملية جراحية عندما كان عمرها أربعة أيام فقط، و كان عليها الخضوع لعدة جراحات قلب مفتوح عندما كانت صغيرة ، وفي سن 18، أصيبت بعدوى في البطانة الداخلية لقلبها، وهى حالة تُعرف باسم التهاب الشغاف.

بعد تحذير Apple Watch، واصلت سو العمل على صحتها وتضمنت خطتها المشي لمدة ساعة يوميًا. فقدت وزنها وانخفض مستوى الكوليسترول الضار لديها بمقدار 49 نقطة ، ولكن عندما أجرت تخطيط صدى القلب في يونيو الماضي، أظهر أنها لا تزال تعاني من بعض المشاكل ، عندما وصلت إلى المستشفى في سبتمبر، كانت تعاني من قصور في القلب ، ومع تدهور صحتها بسرعة، قيل لها ألا تسمح لمعدل ضربات قلبها بالارتفاع عن 100 نبضة في الدقيقة مما وضع ميزة مراقبة معدل ضربات القلب في Apple Watch في دائرة الضوء.

وخضعت دومبولد لعملية جراحية استمرت 10 ساعات تسمى عملية روس في سبتمبر ، تم من خلالها استبدال الصمام الأورطي المصاب بصمام رئوي ، كما تم استبدال الصمام الرئوي بصمام متوفى وسمح إجراء الجراحة بهذه الطريقة لسو باستئناف سفرها وممارسة التمارين الرياضية دون الحاجة إلى تناول الأدوية لبقية حياتها.

فى ديسمبر ، وبعد أقل من ثلاثة أشهر من إجراء الجراحة، سافرت دمبولد إلى النمسا وألمانيا ، وقد خططت بالفعل للسفر في ربيع هذا العام، ولا شك أنها سترتدي ساعة آبل الخاصة بها أينما ذهبت في حالة ارتفاع معدل ضربات قلبها مرة أخرى، وهو ما قد يكون علامة، كما كان الحال في العام الماضي، على الحاجة إلى إجراء المزيد من الجراحة.

وباستخدام جهاز مراقبة معدل ضربات القلب في ساعة آبل، تستطيع سو تتبع سرعة ضربات قلبها وسيتم تنبيهها إذا حان الوقت للقيام برحلة طارئة إلى المستشفى بغض النظر عن البلد الذي تتواجد فيه في الوقت الحالي.