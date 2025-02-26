شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد توقف 3 أسابيع: DeepSeek تستأنف خدماتها وسط منافسة شرسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعادت شركة DeepSeek الصينية الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي فتح الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بها بعد توقف الخدمة لمدة ثلاثة أسابيع تقريبًا بسبب قيود المساحة.

وبدأت الشركة، في السماح للعملاء بزيادة الاعتمادات لاستخدامها على واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بها، والتي تتيح للمطورين بناء تطبيقات وخدمات على إصدارات مستضافة على السحابة من الذكاء الاصطناعي الخاص بشركة DeepSeek ومع ذلك، تظل موارد الخادم متوترة خلال النهار.

وقد ارتفعت شهرة DeepSeek في وقت سابق من هذا العام بعد إصدار نموذج "الاستدلال" R1 المتاح علنًا، والذي يطابق أو يتفوق على أداء بعض أفضل نماذج OpenAI.

دفعت القدرة التنافسية لشركة DeepSeek شركة OpenAI إلى التفكير في إتاحة المزيد من تقنياتها مفتوحة المصدر و"سحب" إصدارات منتجات معينة، وكما تشير بلومبرج، فإن منافسي DeepSeek المحليين يزيدون من إنتاج نماذجهم أيضًا.



وفي نفس اليوم الذي استأنفت فيه شركة DeepSeek عمليات تعبئة واجهة برمجة التطبيقات، أطلقت شركة التكنولوجيا الصينية Alibaba معاينة لأحدث نموذج ذكاء اصطناعي لديها، QwQ-Max، والذي تخطط الشركة لجعله مفتوح المصدر.



وتشير هذه الخطوات إلى اشتعال المنافسة بين شركات الذكاء الاصطناعي خلال عام 2025.