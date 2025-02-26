تكنولوجيا: N5 Find يتألق بشاشة قابلة للطي والإسقاط ومقاومة للماء في مقاطع ترويجية جديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قبل بضعة أيام، ظهرت بعض مقاطع الفيديو الترويجية الرسمية التي أطلقتها أوبو لهاتفها الجديد Find N5. واليوم، نعود إليكم بثلاثة مقاطع جديدة نشرتها الشركة منذ ذلك الحين، تسلط الضوء على ميزات الهاتف المبتكرة.

يركز أول مقطع على الشاشة الرئيسية القابلة للطي في Find N5 ومدى انغماس المستخدم في تجربتها. يظهر الفيديو كيف يمكن طي الشاشة بسلاسة مع تقليب أجزاء كبيرة منها، مما يبرز مرونتها وأدائها المتفوق.

أما الفيديو الثاني، فيستعرض قدرة Find N5 على تحمل السقوط أثناء فتحه. تدّعي أوبو أن الهاتف قادر على النجاة من السقوط على الزوايا دون أن يتضرر، وهو بالتأكيد ادعاء جريء. بالطبع، لا نرغب في اختبار ذلك على وحدة المراجعة الخاصة بنا، لكن نأمل أن يصمد الهاتف كما توضح أوبو في الفيديو، إذا وجدت نفسك في موقف مماثل.

وأخيرًا، يأتي الفيديو الثالث ليؤكد مقاومة Find N5 للماء، حيث حصل الهاتف على تصنيفات IPX8 و IPX9، مما يعني أنه مقاوم لكل من الغمر في الماء والتعرض لنفاثات المياه القوية. لذلك، لا ينبغي أن يشكل الماء مصدر قلق للمستخدمين.

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