تكنولوجيا: هاتف Samsung ثلاثي الطي لن يصل قريبًا كما كان متوقعًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يبدو أن الآمال الكبيرة قد خابت مجددًا. فبعد انتشار شائعات أمس تفيد بأن سامسونج ستكشف عن هاتفها الذكي Tri-Fold خلال حدثها الصيفي المرتقب إلى جانب Galaxy Z Fold7 و Z Flip7، جاء تقرير جديد اليوم لينفي هذه الادعاءات.

وفقًا للمصدر maxjmb على منصة X، فإن سامسونج تعمل بالفعل على هاتف Tri-Fold، لكنه لن يكون جاهزًا في الوقت المناسب للظهور خلال الحدث الصيفي. وبدلاً من ذلك، تخطط الشركة للإعلان عنه في وقت لاحق دون تحديد موعد دقيق.

حتى الآن، تظل هواوي هي الوحيدة التي قدمت هاتفًا ثلاثي الطي تحت اسم Mate XT Ultimate. لذلك، من الطبيعي أن يتوقع الجميع استجابة سامسونج لمنافستها من خلال جهاز مماثل. لكن يبقى السؤال: هل ستتمكن شركة أخرى من التفوق على سامسونج في هذا السباق؟

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