شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قفل ملفك الشخصى على فيسبوك.. لحماية خصوصية بروفيلك والمعلومات الشخصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم فيسبوك، باعتباره أحد المنصات الأكثر استخدامًا على نطاق واسع، ميزة تسمى "قفل الملف الشخصي" لتعزيز خصوصية المستخدم، حيث تتيح لك هذه الميزة التحكم في من يمكنه مشاهدة المحتوى الخاص بك، مما يضمن أن أصدقائك فقط هم من يمكنهم الوصول إلى معلوماتك الشخصية.

و سنستكشف ماهية قفل الملف الشخصى على Facebook، وكيفية تمكينه على الأجهزة المحمولة وأجهزة سطح المكتب، وفوائد استخدامه، وكيفية فتح ملف التعريف الخاص بك.

ما هو قفل الملف الشخصي في الفيسبوك؟

Facebook Profile Lock هي ميزة خصوصية مصممة لمنح المستخدمين مزيدًا من التحكم في ملفاتهم الشخصية، عند تفعيله، فإنه يقيد رؤية صورك ومنشوراتك ومعلوماتك الشخصية الأخرى للأشخاص غير الموجودين في قائمة أصدقائك، وهذا يعني أنه يمكن لأصدقائك فقط عرض صورة ملفك الشخصي بالحجم الكامل وصورة الغلاف والقصص والمشاركات الجديدة.



بالإضافة إلى ذلك، سيتم تغيير أي منشورات قمت بمشاركتها فى الماضي مع الجمهور إلى الأصدقاء فقط. هذه الميزة مفيدة بشكل خاص للأفراد الذين يرغبون في حماية معلوماتهم الشخصية من الغرباء أو الملاحقين المحتملين.

قفل ملفك الشخصي على فيسبوك على الموبايل

يعد قفل ملفك الشخصي على Facebook باستخدام جهاز محمول عملية بسيطة، واتبع الخطوات التالية:

1.افتح تطبيق Facebook على جهاز Android أو iOS الخاص بك وقم بتسجيل الدخول إلى حسابك.

2.اضغط على صورة ملفك الشخصي أو الخطوط الأفقية الثلاثة (القائمة) وحدد اسمك للوصول إلى صفحة ملفك الشخصي.

3.في صفحة ملفك الشخصي، اضغط على النقاط الثلاث بجوار زر "إضافة إلى القصة" لفتح قائمة إعدادات الملف الشخصي.

4.حدد "قفل الملف الشخصي"

5.ستظهر شاشة تشرح مميزات قفل الملف الشخصي. اضغط على "قفل ملف التعريف الخاص بك" لتمكين الميزة.

6.بمجرد الانتهاء، سيتم قفل ملفك الشخصي، ولن يتمكن سوى أصدقائك من الوصول الكامل إلى المحتوى الخاص بك.

وهذه العملية متسقة عبر كل من أجهزة Android وiOS.

قفل ملفك الشخصي على فيسبوك على الكمبيوتر

إذا كنت تفضل استخدام فيسبوك على جهاز كمبيوتر مكتبي أو كمبيوتر محمول، فيمكنك قفل ملفك الشخصي باتباع الخطوات التالية:

1.افتح متصفح الويب المفضل لديك، وانتقل إلى facebook.com، وقم بتسجيل الدخول إلى حسابك.

2.انقر على صورة ملفك الشخصي أو اسمك في الزاوية اليمنى العليا للوصول إلى صفحة ملفك الشخصي.

3.انقر على النقاط الثلاث بجوار زر "تحرير الملف الشخصي" لفتح القائمة المنسدلة.

4.من الخيارات المنسدلة، حدد "قفل الملف الشخصي".

5.ستظهر مطالبة توضح بالتفصيل ما يستلزمه قفل ملف التعريف. اضغط على "قفل ملف التعريف الخاص بك" لتفعيل الميزة.

6.بعد إكمال هذه الخطوات، سيتم قفل ملفك الشخصي، مما يضمن أن أصدقائك فقط هم من يمكنهم عرض معلوماتك التفصيلية ومنشوراتك.

فوائد قفل ملفك الشخصي على الفيسبوك

يوفر استخدام ميزة قفل الملف الشخصى العديد من المزايا:خصوصية محسنة:

من خلال قفل ملف التعريف الخاص بك، فإنك تمنع الغرباء من الوصول إلى صورك الشخصية.

الجمهور الذي يتم التحكم فيه:

يمكن لأصدقائك فقط رؤية ملفك الشخصي بالحجم الكامل وصور الغلاف والقصص والمشاركات الجديدة، مما يسمح لك بمشاركة المحتوى بشكل أكثر أمانًا.

الحماية من سوء الاستخدام:



يؤدي تقليل ظهور معلوماتك إلى تقليل فرص إساءة استخدام المحتوى الخاص بك أو مشاركته دون موافقتك.

راحة البال:

إن معرفة أن معلوماتك الشخصية محمية من أشخاص مجهولين يمكن أن يوفر إحساسًا بالأمان والسلام.



من المهم ملاحظة أنه على الرغم من أن قفل الملف الشخصي يعزز الخصوصية، إلا أنه لا يجعل حسابك غير مرئي تمامًا، سيظل اسمك وصورة ملفك الشخصي وصورة الغلاف مرئية للجميع، ولكنها ستظهر بحجم مصغر، ولن يتمكن سوى الأصدقاء من مشاهدتها بالحجم الكامل.