تكنولوجيا: الإعلان عن موعد إطلاق Poco M7 5G مع كشف التصميم والمواصفات والسعر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد إطلاق POCO M7 Pro 5G في ديسمبر الماضي، أعلنت POCO اليوم عن موعد الكشف الرسمي عن النسخة العادية POCO M7 5G، والذي سيكون في 3 مارس عند الظهر في الهند.

يأتي الهاتف بسعر أقل من 10,000 روبية هندية (حوالي 115 دولارًا / 110 يورو)، ويعتمد على معالج Snapdragon 4 Gen 2 مع ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجابايت. ومع ذلك، قد تتوفر خيارات أخرى للذاكرة العشوائية، لكن لم يتم تأكيدها رسميًا حتى الآن.

كشفت Flipkart أن الهاتف يضم كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل في الجهة الخلفية، مع منفذ USB-C في الأسفل، دون الكشف عن سعة البطارية أو سرعة الشحن.

أما في الجهة الأمامية، فيحصل الهاتف على شاشة بحجم 6.88 بوصة، تدعم معدل تحديث 120 هرتز، مع سطوع يصل إلى 600 نتس.

من المتوقع أن تكشف Flipkart عن مزيد من التفاصيل حول POCO M7 5G خلال الأيام المقبلة.

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