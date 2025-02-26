شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تدمير الموارد المناخية.. دعوى قضائية ضد إدارة ترامب لحجب المعلومات البيئية والان مع تفاصيل الخبر

كشفت دعوى قضائية جديدة إن قرار وزارة الزراعة الأمريكية بإزالة المعلومات المتعلقة بتغير المناخ من مواقعها الإلكترونية يضر بالمزارعين العضويين ويهدد سبل عيشهم.

ومنذ تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه، قامت وزارة الزراعة الأمريكية بإزالة "عشرات الصفحات الإلكترونية المهمة للغاية" التي تذكر تغير المناخ، وفقًا للدعوى ، وكانت الإدارة تسابق الزمن لتدمير الموارد العامة التى تعالج تغير المناخ والحقوق المدنية ، مما أثار معارك قانونية لإعادة تلك الصفحات الإلكترونية .

وقد وصف ترامب تغير المناخ مرارًا وتكرارًا بأنه " خدعة " وتخلى عن الجهود الأمريكية للحد من انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري من الوقود الأحفوري والتي تسبب تغير المناخ.

وهناك إجماع علمي ساحق على أن التلوث الناجم عن الوقود الأحفوري يرفع درجات الحرارة العالمية المتوسطة ويؤدي إلى المزيد من الطقس المتطرف .

ويقول المدعون في الدعوى، التي رفعوها نيابة عن جمعية الزراعة العضوية في شمال شرق نيويورك (NOFA-NY) ومجموعتين بيئيتين، إنهم رأوا بالفعل هذه التأثيرات على مزارعهم ، وقد اعتمدوا في السابق على المعلومات الموجودة على مواقع وزارة الزراعة الأمريكية على الإنترنت للاستعداد لهذه العواقب، ومساعدتهم في اتخاذ القرارات بشأن زراعة المحاصيل وإدارة أراضيهم.

وقال ويس جيلينجهام، رئيس مجلس إدارة جمعية الزراعة العضوية في شمال شرق نيويورك (NOFA-NY)، في بيان صحفي: "لقد كنا نتفاعل مع الطقس المتطرف ونتخذ خيارات لحماية أعمالنا ونظامنا الغذائي لسنوات ، و تغير المناخ ليس خدعة ، ويعرف المزارعون والصيادون والغابات من التجربة أننا بحاجة إلى كل قطعة من العلم والمعرفة بين الأجيال للتكيف مع هذا الواقع الجديد " .

على سبيل المثال، كانت هناك أداة عبر الإنترنت تسمى "Climate Risk Viewer "، تُستخدم لإظهار تأثيرات تغير المناخ على الأنهار وأحواض المياه، وكيف قد يؤثر ذلك على إمدادات المياه في المستقبل.

واختفت هذه الأداة مع صفحات ويب أخرى بعد وقت قصير من إرسال مدير الاتصالات الرقمية بوزارة الزراعة الأمريكية بيتر ري بريدًا إلكترونيًا إلى الموظفين في 30 يناير يوجههم فيه إلى "تحديد أي صفحات هبوط تركز على تغير المناخ وأرشفتها أو إلغاء نشرها"، وفقًا للدعوى القضائية.

كما قامت الإدارة بإزالة المعلومات حول كيفية الوصول إلى التمويل لـ "الزراعة الذكية مناخيًا"، بما في ذلك صفحة ويب لبرنامج قروض يدعم "الممارسات الزراعية المستدامة التي تقلل من انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي وتعزز مرونة العمليات الزراعية في مواجهة تغير المناخ". استخدمت NOFA-NY صفحات الويب الفيدرالية هذه لمساعدة المزارعين في العثور على التمويل ومشاركة النصائح من خلال " خط المساعدة للمزارعين " المجاني .



كما أن إزالة معلومات السياسة يجعل من الصعب على المزارعين محاسبة إدارة ترامب على توزيع الأموال التي وعدوا بها ، وقد واجهت تجميد الإدارة للتمويل وتهديد ترامب باستعادة تمويل المناخ في عهد بايدن تحديات قانونية منفصلة .

وتزعم الدعوى القضائية الجديدة التي رفعتها منظمة NOFA-NY أن إدارة ترامب انتهكت أوامر المحكمة بوقف المدفوعات للمزارعين بموجب برامج الحفاظ على البيئة والزراعة الذكية مناخيًا التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية.

كما أن مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية ومجموعة العمل البيئي من بين المدعين في الدعوى. ويقولون إنهم اعتمدوا على المعلومات المتاحة للعامة سابقًا في أبحاثهم ومناصرتهم.

وتزعم الشكوى أن إزالة وزارة الزراعة الأمريكية لكل هذه الموارد تنتهك ثلاثة قوانين فيدرالية ، ويشمل ذلك قانون حرية المعلومات الذي يمنح الجمهور الحق في الوصول إلى السجلات الرئيسية من أي وكالة فيدرالية، وقانون الحد من الأعمال الورقية الذي ينص على إشعار كافٍ قبل تغيير الوصول إلى المعلومات، وقانون الإجراءات الإدارية الذي يحكم الطريقة التي تضع بها الوكالات الفيدرالية اللوائح.

ولم تستجب وزارة الزراعة الأمريكية فورًا لطلب التعليق من The Verge ، كما رفضت وزارة العدل التعليق.

في وقت سابق من هذا الشهر، أعادت إدارة ترامب بعض الصفحات الإلكترونية الفيدرالية إلى الإنترنت امتثالاً لأمر قضائي بعد أن رفعت منظمة أطباء من أجل أمريكا (DFA)، التي تمثل الأطباء وطلاب الطب، دعوى قضائية مماثلة بشأن إزالة البيانات الصحية من مواقع الويب الحكومية.