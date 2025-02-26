تكنولوجيا: الإصدار العالمي من Oppo A5 Pro يصل بمعالج Dimensity 6300

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت أوبو إصدارًا عالميًا جديدًا من Oppo A5 Pro، لكنه يأتي بمواصفات مختلفة كليًا عن النسخة الصينية التي تم الكشف عنها في ديسمبر الماضي.

يعتمد الإصدار العالمي على معالج Dimensity 6300، إلى جانب ذاكرة عشوائية بسعة 6 أو 8 جيجابايت، مع سعة تخزين 128 أو 256 جيجابايت.

يتميز الهاتف بشاشة IPS LCD قياس 6.67 بوصة، بدقة HD+ ومعدل تحديث 120 هرتز. كما تصل ذروة سطوع الشاشة إلى 1000 نتس، مع وجود ثقب في الشاشة يضم كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل. أما الجهة الخلفية، فتحتوي على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل إلى جانب كاميرا مساعدة للعمق بدقة 2 ميجابكسل.

يحافظ الهاتف على تصنيف مقاومة الماء والغبار IP66/68/69، مثل النسخة الصينية، بالإضافة إلى شهادة MIL-STD-810H التي تضمن متانة عالية، مع مقاومة السقوط بزاوية 360 درجة.

يعمل الهاتف بواجهة ColorOS 15 المبنية على اندرويد 15، بينما تبلغ سعة البطارية 5800 مللي أمبير، مع دعم الشحن السلكي بقدرة 45 واط.

يتوفر Oppo A5 Pro عالميًا بلون الوردي والبني، ويبدأ سعره من 243 دولارًا لنسخة 6/128 جيجابايت، بينما يصل سعر نسخة 8/256 جيجابايت إلى 290 دولارًا.

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