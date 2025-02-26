تكنولوجيا: كوالكوم تمدد دعم البرمجيات لبعض معالجاتها

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت كوالكوم عن تمديد دعم البرمجيات لبعض معالجاتها الحالية والمستقبلية، حيث ستوفر الآن 8 سنوات من التحديثات لهواتف Snapdragon 8 Elite التي تعتمد على أحدث منصات Snapdragon 8 و 7.

تلتزم الشركة بتقديم تحديثات نظام التشغيل اندرويد، إلى جانب تصحيحات الأمان وترقيات نواة النظام (Kernel) لمصنعي الأجهزة.

ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن تنفيذ هذه التحديثات بالكامل لا يزال مسؤولية مصنعي المعدات الأصلية (OEMs)، إذ يعود لهم القرار في توفير دورة التحديث الكاملة لمدة 8 سنوات على أجهزتهم.

عملت كوالكوم عن كثب مع جوجل لضمان دعم معالجات مثل Snapdragon 8 Elite لمدة 8 سنوات، مع تحديثات رئيسية لنظام اندرويد وتصحيحات أمان، مما يجعل هذا البرنامج الأطول دعمًا للبرمجيات في الصناعة حتى الآن.

تأتي هذه الجهود في إطار مشروع Treble، الذي يتيح دمج إصدارات اندرويد الجديدة بسهولة، دون الحاجة إلى تغييرات كبيرة في كود النظام من قبل المصنعين، حتى مع الحاجة إلى تحديثات النواة (Kernel).

كما ذكرت كوالكوم سابقًا، يبدأ هذا البرنامج بدعم معالجات Snapdragon 7 و 8 الجديدة، بالتزامن مع إطلاق اندرويد 15، وسيستمر لمدة خمس سنوات قادمة.

هذا يعني أن أي معالج Snapdragon 7 أو 8 يتم إصداره خلال السنوات الخمس المقبلة سيكون مؤهلًا للحصول على 8 سنوات من دعم البرمجيات من كوالكوم.

المصدر