انت الان تتابع خبر هل أنت من كارهي سماع الرسائل الصوتية؟ واتساب وجد لك الحل! والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ما هي الميزة الجديدة؟

الميزة الجديدة تتيح للمستخدمين تحويل رسائل الصوت إلى نص بسهولة، مما يجعل من السهل فهم محتوى الرسائل دون الحاجة للاستماع إليها. سواء كنت في مكان هادئ أو في بيئة صاخبة، يمكنك ببساطة الضغط مع الاستمرار على الرسالة الصوتية ثم اختيار خيار "التحويل إلى نص". ستظهر لك الرسالة الصوتية مكتوبة بالكامل في محادثتك.

في الأماكن التي يكون فيها الصوت غير واضح أو في بيئة مكتظة بالضوضاء، يمكن للمستخدمين الآن قراءة الرسائل بدلاً من الحاجة للاستماع إليها.كما في بعض الأحيان، قد لا يكون من المناسب الاستماع إلى رسائل الصوت، خاصة في الأماكن العامة أو أثناء الاجتماعات. باستخدام ميزة "التحويل إلى نص"، يمكن للمستخدمين قراءة الرسائل بأريحية دون الكشف عن محتوى الرسالة للآخرين.ليس جميع الأشخاص يمكنهم الاستماع إلى الرسائل الصوتية بسبب ظروف معينة مثل صعوبة السمع أو عدم القدرة على سماع الصوت بشكل جيد. توفر هذه الميزة بديلاً مناسبًا لهؤلاء المستخدمين.

كيف تستخدم الميزة؟

كل ما عليك فعله هو الضغط لفترة قصيرة على الرسالة الصوتية داخل المحادثة ثم اختيار خيار "التحويل إلى نص" أو "Transcribe". سيتولى التطبيق تحويل محتوى الرسالة الصوتية إلى نص مكتوب على الفور، مما يوفر لك طريقة أكثر فعالية للوصول إلى المعلومات.

تعتبر ميزة "التحويل إلى نص" في واتساب خطوة هامة نحو تحسين تجربة المستخدم وتوفير مزيد من الخيارات للتفاعل مع الرسائل الصوتية. إنها ميزة مفيدة للجميع، خاصة لأولئك الذين يفضلون القراءة على الاستماع أو الذين يحتاجون إلى تفاعلات أكثر مرونة مع تطبيقات المراسلة.