انت الان تتابع خبر ماذا تفعل إذا لم يعمل "واتساب ويب" على جهاز الحاسوب؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وعلى الرغم من أن المشكلة في معظم الأحيان تتعلق بالاتصال، إلا أن هناك عوامل تقنية أخرى قد تمنع "واتساب ويب" من العمل بشكل صحيح.

وبذلك، لا يحتاج الجهاز إلى الاتصال بالشبكة فحسب؛ بل إن عوامل مثل ذاكرة التخزين المؤقت للمتصفح أو مشكلات التوافق مع الإصدارات الأقدم من بعض المتصفحات يمكن أن تمنع الوصول.

لماذا يجب تحديث صفحة واتساب ويب

إحدى الخطوات الأولى التي يجب اتخاذها عند عدم تحميل واتساب ويب هي تحديث الصفحة. وفي بعض الأحيان، قد لا يقوم المتصفح الخاص بك بتحميل موارد الويب بشكل صحيح عند فتح موقع الويب لأول مرة.

وقد يؤدي هذا إلى حدوث أخطاء في الاتصال أو أخطاء في العرض في واجهة واتساب. وللتحديث، ما عليك سوى الضغط على مفتاح "F5" أو زر إعادة التحميل في متصفح الويب الخاص بك.

ويعد تحديث الصفحة حلاً بسيطًا ولكنه فعال. بينما إذا استمرت المشكلة بعد محاولة إعادة تحميل الصفحة، فقد يكون ذلك مؤشراً على وجود شيء أعمق يتداخل مع تحميل المنصة. وفي هذه الحالة، من المهم الانتقال إلى حلول أخرى أكثر تحديدًا لحل المشكلة.

مسح ذاكرة التخزين المؤقت

يمكن أن يؤثر تراكم ذاكرة التخزين المؤقت وملفات تعريف الارتباط في متصفحك على أداء العديد من تطبيقات الويب، بما في ذلك واتساب ويب.

كما قد تتسبب البيانات المخزنة محليًا في حدوث تعارضات أو عدم تحميل الصفحة بشكل صحيح. ولحل هذه المشكلة، من المهم مسح ذاكرة التخزين المؤقت وملفات تعريف الارتباط للمتصفح.

وبشكل عام، يجب عليك الذهاب إلى إعدادات المتصفح الخاص بك والبحث عن خيار "الخصوصية" أو "السجل"، حيث ستجد خيار مسح ذاكرة التخزين المؤقت وملفات تعريف الارتباط.

تسجيل الخروج وتسجيل الدخول

في بعض الأحيان، قد يؤدي تسجيل الخروج من واتساب ويب وتسجيل الدخول مرة أخرى إلى حل مشكلة الوصول. ولتسجيل الخروج، انتقل إلى قسم "الإعدادات" ضمن منصة واتساب ويب واختر خيار "تسجيل الخروج".

بعد ذلك، قم بإعادة فتح موقع واتساب وقم بمسح رمز الاستجابة السريعة "QR code" باستخدام التطبيق. كما يمكن أن تكون هذه الخطوة مفيدة بشكل خاص إذا كانت المشكلة متعلقة بجلسة تم تسجيل الدخول إليها بشكل غير صحيح أو تعارض بين هاتفك والكمبيوتر.

إعادة تشغيل جهاز الكمبيوتر

في حال استمرت المشكلة بعد تجربة الحلول المذكورة أعلاه، قد يكون من المفيد إعادة تشغيل جهاز الكمبيوتر الخاص بك. ورغم أنه قد يبدو وكأنه حل أساسي، إلا أن إعادة تشغيل جهازك يمكن أن يحل مشكلات الاتصال المؤقتة أو تعارضات المتصفح التي قد تمنع الوصول إلى واتساب ويب.

وعند إعادة التشغيل، يقوم نظام التشغيل بإعادة تحميل جميع الخدمات والتحديثات الضرورية، مما يمكن أن يحسن أداء النظام الأساسي. حيث يتعين عليك الانتظار لمدة 30 ثانية تقريبًا قبل تشغيله مرة أخرى. وهذه الفترة الزمنية كافية للسماح بإغلاق كافة العمليات بسلاسة وإعادة تشغيلها بشكل صحيح.

المتصفحات المتوافقة مع واتساب ويب

يشير الدعم الفني للتطبيق إلى أن المنصة متوافقة مع أحدث إصدارات بعض المتصفحات الشائعة، بما في ذلك "Chrome وFirefox وMicrosoft Edge وOpera وSafari".

وقد يعمل هذا في العديد من المتصفحات الأخرى، ولكن المتصفحات القديمة مثل "Internet Explorer" لا تدعم هذا الخيار. وفي حالة استخدام إصدار قديم، قد لا تعمل الخدمة بشكل صحيح.

تأكد من تثبيت أحدث إصدار من متصفحك لضمان أفضل أداء لـ واتساب ويب. إذا لزم الأمر، يجب عليك تحديث متصفحك أو تجربة أحد المتصفحات المقترحة لحل مشكلات التوافق.