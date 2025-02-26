انت الان تتابع خبر ماذا تفعل إذا لم يعمل "واتساب ويب" على جهاز الحاسوب؟ والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وعلى الرغم من أن المشكلة في معظم الأحيان تتعلق بالاتصال، إلا أن هناك عوامل تقنية أخرى قد تمنع "واتساب ويب" من العمل بشكل صحيح.
وبذلك، لا يحتاج الجهاز إلى الاتصال بالشبكة فحسب؛ بل إن عوامل مثل ذاكرة التخزين المؤقت للمتصفح أو مشكلات التوافق مع الإصدارات الأقدم من بعض المتصفحات يمكن أن تمنع الوصول.
ويعد تحديث الصفحة حلاً بسيطًا ولكنه فعال. بينما إذا استمرت المشكلة بعد محاولة إعادة تحميل الصفحة، فقد يكون ذلك مؤشراً على وجود شيء أعمق يتداخل مع تحميل المنصة. وفي هذه الحالة، من المهم الانتقال إلى حلول أخرى أكثر تحديدًا لحل المشكلة.
مسح ذاكرة التخزين المؤقت
كما قد تتسبب البيانات المخزنة محليًا في حدوث تعارضات أو عدم تحميل الصفحة بشكل صحيح. ولحل هذه المشكلة، من المهم مسح ذاكرة التخزين المؤقت وملفات تعريف الارتباط للمتصفح.
تسجيل الخروج وتسجيل الدخول
بعد ذلك، قم بإعادة فتح موقع واتساب وقم بمسح رمز الاستجابة السريعة "QR code" باستخدام التطبيق. كما يمكن أن تكون هذه الخطوة مفيدة بشكل خاص إذا كانت المشكلة متعلقة بجلسة تم تسجيل الدخول إليها بشكل غير صحيح أو تعارض بين هاتفك والكمبيوتر.
إعادة تشغيل جهاز الكمبيوتر
وعند إعادة التشغيل، يقوم نظام التشغيل بإعادة تحميل جميع الخدمات والتحديثات الضرورية، مما يمكن أن يحسن أداء النظام الأساسي. حيث يتعين عليك الانتظار لمدة 30 ثانية تقريبًا قبل تشغيله مرة أخرى. وهذه الفترة الزمنية كافية للسماح بإغلاق كافة العمليات بسلاسة وإعادة تشغيلها بشكل صحيح.
يشير الدعم الفني للتطبيق إلى أن المنصة متوافقة مع أحدث إصدارات بعض المتصفحات الشائعة، بما في ذلك "Chrome وFirefox وMicrosoft Edge وOpera وSafari".
وقد يعمل هذا في العديد من المتصفحات الأخرى، ولكن المتصفحات القديمة مثل "Internet Explorer" لا تدعم هذا الخيار. وفي حالة استخدام إصدار قديم، قد لا تعمل الخدمة بشكل صحيح.