شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: استقالة جماعية في قطاع التكنولوجيا الفيدرالى DOGE التابعة لإيلون ماسك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في خطوة مفاجئة، أعلن 21 موظفًا من وكالة Department of Government Efficiency (DOGE)، التي يديرها إيلون ماسك، استقالتهم الجماعية، مؤكدين أنهم لن يستخدموا خبراتهم لتفكيك الخدمات العامة الحيوية.

رسالة استقالة قوية وانتقادات للإدارة

جاءت الاستقالة من مهندسين وعلماء بيانات ومديري منتجات كانوا يعملون في الوكالة، حيث أكدوا في رسالة حصلت عليها وكالة Associated Press أنهم لم يعودوا قادرين على أداء مهامهم بفعالية في ظل الإدارة الجديدة.

وجاء في نص الرسالة: “أقسمنا على خدمة الشعب الأمريكي والوفاء بقسمنا عبر الإدارات الرئاسية المختلفة. ولكن أصبح من الواضح أننا لم نعد قادرين على الالتزام بهذه التعهدات.”

وأشار الموظفون إلى أن بقائهم في مناصبهم تحت الإدارة الحالية يتعارض مع واجبهم في حماية الدستور وخدمة الأمريكيين، منتقدين قرارات التوظيف الأخيرة التي سمحت بتعيين أشخاص يفتقرون إلى الخبرة اللازمة لإدارة المبادرات الحكومية.

تداعيات خطيرة على قيادة إيلون ماسك في DOGE

تشكل هذه الاستقالة الجماعية ضربة كبيرة لإدارة ماسك، حيث يمثل الموظفون المستقيلون ثلث القوة العاملة المتبقية في الوكالة، مما يعني أن DOGE باتت تفتقر بشكل متزايد إلى الخبراء المؤهلين.

وجاءت هذه الاستقالة في وقت حساس حيث يسعى كل من إيلون ماسك والرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب إلى تقليص حجم الحكومة الفيدرالية من خلال إصلاحات تكنولوجية وهيكلية، وهو ما يواجه معارضة قانونية قوية، حيث يرى النقاد أن هذه الجهود تضعف الخدمات الأساسية وتؤثر على ملايين الأمريكيين.

تغيير جذري في بيئة العمل وقلق أمني

الموظفون المستقيلون كانوا جزءًا من United States Digital Service (USDS)، وهي وكالة تم إنشاؤها خلال عهد الرئيس السابق باراك أوباما بهدف تحديث التكنولوجيا الحكومية بعد الإطلاق الفاشل لموقع Healthcare gov.

وبحسب الرسالة، شهدت بيئة العمل تغييرات كبيرة بعد أن منح ترامب ماسك سلطة واسعة على جهود تحسين كفاءة الحكومة. وأشار الموظفون إلى إجراءات توظيف غير تقليدية تضمنت مقابلات مع أشخاص مجهولين، رفضوا الكشف عن هوياتهم، وركزوا بدلاً من ذلك على استجواب المرشحين بشأن معتقداتهم السياسية، مما أثار مخاوف أمنية جدية.

إقالات سابقة تهدد الخدمات العامة

تأتي هذه الاستقالة بعد إقالة نحو 40 موظفًا هذا الشهر، حيث أفادت التقارير بأن الإقالات استهدفت العاملين في الخدمات الحيوية مثل:

• الضمان الاجتماعي

• مزايا المحاربين القدامى

• أنظمة الضرائب

• الرعاية الصحية

وحذرت رسالة الاستقالة من أن هذه الخطوات تعرض ملايين الأمريكيين للخطر وتؤثر سلبًا على فعالية الحكومة في تقديم الخدمات الأساسية.

تثير هذه الاستقالة تساؤلات كبيرة حول مستقبل DOGE تحت قيادة إيلون ماسك، وما إذا كانت الإدارة ستتمكن من ملء الفراغات التي خلفها هذا النزوح الجماعي وسط استمرار الجدل القانوني والسياسي حول سياسات التقليص الحكومي.