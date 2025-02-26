تكنولوجيا: سامسونج تستعد لإطلاق إصدار One UI 7 التجريبي لهاتفي Galaxy Z Fold6 و Flip6

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينتظر مستخدمي أجهزة سامسونج الأقدم وصول تحديث One UI 7 منذ عدة أشهر، إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن. بينما كان البرنامج التجريبي متاحًا لعائلة Galaxy S24 منذ فترة، يبدو أن سامسونج تستعد الآن لتوسيعه ليشمل Galaxy Z Fold6 و Galaxy Z Flip6.

وفقًا لتسريبات منشورة على منصة X، تم رصد أول إصدار تجريبي من One UI 7 لهذين الهاتفين القابلين للطي على خوادم اختبار سامسونج في أوروبا والهند.

يشير هذا التطور إلى أن الإصدار النهائي قد يستغرق بعض الوقت، خاصة إذا حصلت الأجهزة القابلة للطي على عدة إصدارات تجريبية خلال الأيام المقبلة قبل الإصدار المستقر.

حتى الآن، لم تعلن سامسونج رسميًا عن الجدول الزمني لإطلاق One UI 7، مما يجعل التوقعات بشأن موعد الإصدار غير مؤكدة. ومع ذلك، من المتوقع أن يكون الانتظار مجديًا، نظرًا للتحسينات الكبيرة التي تقدمها الواجهة الجديدة مقارنة بالإصدارات السابقة.

رغم ذلك، يأمل المستخدمون في ألا يستغرق الأمر وقتًا طويلاً، خصوصًا أن سامسونج كانت رائدة في توفير تحديثات اندرويد الرئيسية بسرعة لعشرات الأجهزة خلال السنوات الماضية.

ولكن في الفترة الأخيرة، تراجعت سرعة التحديثات بشكل ملحوظ، وهو أمر لا يعكس الصورة الإيجابية التي اعتادت الشركة تقديمها.

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