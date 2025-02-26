تكنولوجيا: Realme تكشف رسميًا عن هاتف Neo7x وسماعات Buds Air7

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Realme رسميًا عن هاتف Neo7x إلى جانب Neo7 SE، حيث يأتي الجهاز الجديد بمواصفات قوية. يتميز الهاتف بشاشة AMOLED مقاس 6.67 بوصة بدقة 1080 × 2400، مع معدل تحديث 120 هرتز، ومعدل استجابة للمس يصل إلى 1500 هرتز، وسطوع أقصى يبلغ 2000 شمعة.

يعمل Neo7x بمعالج Snapdragon 6 Gen 4، ويأتي بخيارات 8 أو 12 جيجابايت من الذاكرة العشوائية، مع تخزين داخلي يصل إلى 256 أو 512 جيجابايت.

وفي قسم الكاميرات، يضم الهاتف مستشعرًا رئيسيًا بدقة 50 ميجابكسل من Omnivision (OV50D40) بحجم 1/2.88 بوصة وفتحة عدسة F/1.8، بالإضافة إلى مستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل. أما الكاميرا الأمامية، فتأتي بدقة 16 ميجابكسل مع فتحة F/2.4.

يشمل الهاتف مستشعر بصمة مدمج في الشاشة، ومكبرات صوت ستيريو، وبطارية ضخمة بسعة 6000 مللي أمبير، مع دعم الشحن السلكي بقدرة 45 واط.

ويعمل الهاتف بنظام Android 15 مع واجهة Realme UI 6.0، ويبدأ سعره من 1,299 يوان صيني (حوالي 179 دولارًا أو 170 يورو وفقًا لأسعار الصرف الحالية).

وإلى جانب الهاتف، كشفت Realme عن سماعات Buds Air7، التي تأتي بدعم برنامج ترميز LHDC، مع محركات صوت 12.4 ملم مطلية بالتيتانيوم.

تتميز السماعات بتقنية عزل الضوضاء النشط (ANC) بقوة 52 ديسيبل، وتضم ستة ميكروفونات مع تقنية تحسين المكالمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

أما بالنسبة لعمر البطارية، فتدوم السماعات حتى 7.5 ساعات عند تشغيل ANC، وترتفع إلى 13 ساعة عند إيقافه. مع علبة الشحن، يصل عمر البطارية الإجمالي إلى 30 ساعة مع ANC، و52 ساعة بدونه.

تأتي السماعات أيضًا بتصنيف IP55 لمقاومة الغبار والعرق، وتدعم وضع الألعاب بزمن استجابة منخفض يبلغ 45 مللي ثانية، بالإضافة إلى Bluetooth 5.4، واتصال مزدوج بالأجهزة، مع عناصر تحكم باللمس.

يبلغ سعر Realme Buds Air7 299 يوانًا صينيًا (حوالي 41 دولارًا أو 39 يورو).

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