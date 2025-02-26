علوم وتكنولوجيا

شركة IQ تنفي اتهامات تهريب سعات الإنترنت وتعلن عن إجراءات قانونية

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شركة IQ تنفي اتهامات تهريب سعات الإنترنت وتعلن عن إجراءات قانونية

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت شركة IQ أن ما تم تداوله بشأن اتهامها بتهريب سعات الإنترنت لا أساس له من الصحة، مؤكدةً على التزامها الكامل بالقوانين واللوائح المنظمة لقطاع الإنترنت. وأوضح المسؤولون في الشركة أن هذه الاتهامات عارية عن الصحة ولا تعكس واقع عمل الشركة. كما أشارت إلى أنها بصدد اتخاذ إجراءات قانونية لرفع دعاوى ضد كل من ساهم في تشويه سمعتها والإضرار بها، مع تأكيد استمرارها في تقديم خدماتها للعملاء بكل شفافية ونزاهة.

تابعوا تفاصيل القضية في هذا التقرير من السومرية!
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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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