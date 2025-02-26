انت الان تتابع خبر شركة IQ تنفي اتهامات تهريب سعات الإنترنت وتعلن عن إجراءات قانونية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت شركة IQ أن ما تم تداوله بشأن اتهامها بتهريب سعات الإنترنت لا أساس له من الصحة، مؤكدةً على التزامها الكامل بالقوانين واللوائح المنظمة لقطاع الإنترنت. وأوضح المسؤولون في الشركة أن هذه الاتهامات عارية عن الصحة ولا تعكس واقع عمل الشركة. كما أشارت إلى أنها بصدد اتخاذ إجراءات قانونية لرفع دعاوى ضد كل من ساهم في تشويه سمعتها والإضرار بها، مع تأكيد استمرارها في تقديم خدماتها للعملاء بكل شفافية ونزاهة.



تابعوا تفاصيل القضية في هذا التقرير من السومرية!