شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "بتكوين" ينخفض لأدنى مستوى فى 3 أشهر وسط مخاوف من الرسوم الجمركية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفضت عملة بتكوين، اليوم الأربعاء، متراجعة بالقرب من أدنى مستوى لها في 3 أشهر، وسط مخاوف من فرض الرسوم الجمركية الأمريكية وتباطؤ النمو الاقتصادي؛ مما دفع المستثمرين للابتعاد عن الأصول ذات المخاطر العالية في أسواق العملات المشفرة.

وذكر موقع (كوين ديسك) - المختص في العملات الرقمية - انخفاض عملة بتكوين بنسبة 3.6% لتصل إلى 88.706.9 دولار.

واستمرت العملة المشفرة الأكبر في العالم في خسائرها للجلسة الرابعة على التوالي، بعدما خسرت نحو 8000 دولار من قيمتها في الأسبوع الماضي، وقد بدأ التراجع الحاد للبتكوين بعد اختراق بقيمة 1.5 مليار دولار لموقع التبادل الشهير "بايبت"، وهو ما أثر بشكل كبير على معنويات المستثمرين تجاه العملات المشفرة.

واستقرت أسعار العملات المشفرة بشكل عام بعد الخسائر الأخيرة، رغم أن المعنويات في السوق لا تزال هشة، حيث ارتفعت العملة الثانية من حيث القيمة "إيثريوم" بنسبة 0.5% لتصل لـ2.492.69 دولار، بينما ارتفعت عملة "إكس آر بي" بنسبة 1.9% لتسجل 2.2923 دولار.

كما ارتفعت عملات مثل "سولانا" و"كاردانو" و"بوليجون" بنسبة تراوحت بين 2% و5%.

وشهدت العملات الميمية مثل: "دوجكوين" زيادة بنسبة 0.9%، فيما انخفضت عملة ترامب "TRUMP" بنسبة 0.5% لتتداول عند مستويات قياسية منخفضة.

وتتبعت العملات الرقمية تراجعًا في الأسواق المالية الأخرى المدفوعة بالمخاطر، خصوصًا أسواق الأسهم الأمريكية التي شهدت مزيدًا من الخسائر مع تفاقم الأجواء السلبية بسبب سلسلة من العوامل السلبية.

وكانت بورصة "وول ستريت" قد عانت من سلسلة خسائر متتالية مع تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض المزيد من الرسوم الجمركية، حيث رفع ترامب أمس الثلاثاء من احتمالية فرض رسوم على واردات النحاس، بعد أن أعلن - في وقت سابق - أن الرسوم بنسبة 25% على الواردات من كندا والمكسيك ستدخل حيز التنفيذ بداية من الأسبوع المقبل.

وكانت أسواق العملات المشفرة تواجه أيضًا القلق من تباطؤ اقتصادي في الولايات المتحدة، خصوصًا بعد صدور مجموعة من البيانات السلبية عن ثقة المستهلكين، حيث تشير البيانات الضعيفة عن ثقة المستهلك إلى تراجع في الاستهلاك الخاص، وهو المحرك الرئيسي للاقتصاد الأمريكي.