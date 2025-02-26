تكنولوجيا: MediaTek تكشف عن معالجي Dimensity 7400 و 7400X بقدرات متطورة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت MediaTek عن معالجي Dimensity 7400 و 7400X، اللذين يواصلان نهج التحسينات الطفيفة على الأجيال السابقة. يتميز المعالجان الجديدان بتشابه كبير مع معالجي العام الماضي، Dimensity 7300 و 7300X، مع فارق رئيسي يتمثل في زيادة سرعة أنوية الأداء Cortex-A78 الأربعة بمقدار 100 ميجاهرتز، لتصل الآن إلى 2.6 جيجاهرتز.

تعتمد وحدة المعالجة المركزية أيضًا على نواتين Cortex-A55 للكفاءة، بتردد 2.0 جيجاهرتز. كما هو الحال في الإصدار السابق، يدعم طراز 7400X الشاشات المزدوجة، ومن المتوقع أن يظهر لأول مرة على الأجهزة القابلة للطي القادمة.

تم تصنيع شرائح سلسلة Dimensity 7000 باستخدام عملية 4 نانومتر من TSMC، وهي مزودة بوحدة معالجة رسوميات ARM Mali-G615، مع دعم لذاكرة LPDDR5 العشوائية وتخزين UFS 3.1.

كما أضافت MediaTek أيضًا تقنية Adaptive Gaming 3.0، التي تعمل على تحقيق توازن بين الأداء وكفاءة استهلاك الطاقة. بالإضافة إلى ذلك، يوفر نظام مراقبة الشبكة MediaTek NOS قدرة دقيقة على التبديل بين شبكات 5G و Wi-Fi، من خلال التنبؤ المتقدم بحالة الاتصال.

على صعيد الاتصال، يضم المعالج مودم 5G مع تجميع 3CC Carrier، إلى جانب دعم Wi-Fi 6E ثلاثي النطاقات و Bluetooth 5.4.

ومن ناحية معالجة الصور، يتضمن المعالج الجديد وحدة ISP محسّنة تدعم تسجيل فيديو HDR بدقة 12 بت، مع إمكانية دعم مستشعرات كاميرا تصل إلى 200 ميجابكسل.

أكدت MediaTek أن الهواتف الأولى المزودة بمعالج Dimensity 7400 ستصل إلى الأسواق خلال الربع الأول من عام 2025.

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