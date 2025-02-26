شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Epic Games تواجه Apple فى معركة قضائية قد تغيّر مستقبل App Store والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد شهور من التحضير، تستعد Epic Games لمواجهة Apple في محاكمة قضائية قد تؤثر بشكل جذري على مستقبل App Store، حيث تعود جذور النزاع إلى أغسطس 2024، عندما أضافت Epic نظام دفع مباشر داخل لعبتها الشهيرة Fortnite، متجاوزةً سياسات Apple التي تلزم المطورين باستخدام نظام الدفع الخاص بها، وردت Apple بحذف اللعبة من المتجر، مما دفع Epic إلى رفع دعوى قضائية بتهمة الاحتكار ضد الشركة العملاقة.

ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة رسميًا في 3 مايو 2025، حيث ستشهد شهادات من شخصيات بارزة، من بينهم تيم كوك (الرئيس التنفيذي لشركة Apple)، وكريج فيديريغي، وفيل شيلر، بالإضافة إلى تيم سويني (الرئيس التنفيذي لشركة Epic Games).

محاكمة تكشف أسرار Apple

من المتوقع أن تكشف المحاكمة عن تفاصيل مثيرة حول آلية عمل أحد أكبر وأهم المتاجر الرقمية في العالم، خاصةً بعد تسريبات وثائق داخلية أثارت جدلاً واسعًا. ويرى المراقبون أن هذه القضية قد تؤدي إلى تغييرات كبرى في نموذج عمل Apple، خصوصًا فيما يتعلق بعمولتها البالغة 30% على المشتريات داخل التطبيقات، والتي تعد واحدة من أبرز نقاط الخلاف بين الشركتين.

إذا نجحت Epic في إثبات دعواها، فقد يجبر القضاء Apple على تخفيف قبضتها على App Store، مما قد يسمح للمطورين بتقديم وسائل دفع بديلة ويقلل من العمولات المفروضة عليهم. كما قد يكون للحكم تأثيرات بعيدة المدى على شركات التكنولوجيا الأخرى التي تدير متاجر تطبيقات مغلقة، مثل Google Play Store.

في ظل استمرار الجدل حول سياسات الاحتكار في عالم التكنولوجيا، تعد هذه المحاكمة واحدة من أهم القضايا القانونية في الصناعة، والتي قد تعيد تشكيل مستقبل التطبيقات الرقمية وتؤثر بشكل كبير على علاقة الشركات بالمطورين والمستخدمين.