شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تستعد لإطلاق AirTag 2 بميزات تتبع وأمان محسنة منتصف 2025 والان مع تفاصيل الخبر

تخطط آبل لإطلاق الجيل الثاني من AirTag في مايو أو يونيو المقبل، وفقًا لمصدر تسريبات يعرف باسم Kosutami، ويتماشى هذا التوقيت مع تقرير سابق لـ مارك جورمان من بلومبرج، الذي توقع إطلاق الجهاز الجديد في منتصف 2025.

تحسين نطاق التتبع: مزود بشريحة Ultra Wideband من الجيل الثاني، ما يتيح مدى تتبع يصل إلى 3 أضعاف مقارنة بالإصدار الحالي، مع دعم تقنية Precision Finding التي ظهرت في آيفون 15 وآبل ووتش ألترا 2.

أمان أفضل ضد التلاعب: سيأتي AirTag 2 بسماعة داخلية يصعب إزالتها أو العبث بها، كإجراء أمني ضد الاستخدام غير القانوني للتتبع.

تكامل محسن مع Apple Vision Pro: من المتوقع أن يدعم الجهاز الجديد ميزات أكثر سلاسة عند استخدامه مع نظارات الواقع المعزز من آبل.

أبرز الميزات الجديدة في AirTag 2:

يذكر أن الجيل الأول من AirTag تم الإعلان عنه خلال حدث آبل في أبريل 2021، ويباع بسعر 29 دولارًا للوحدة و99 دولارًا لمجموعة من أربع وحدات في الولايات المتحدة.

من جهة أخرى، أشار Kosutami إلى أن آبل تستعد أيضًا للكشف عن جيل جديد من AirPods Pro، إلى جانب ملحقات ذكية جديدة للمنزل، تشمل مركز تحكم منزلي جديد، وجرس باب ذكي بتقنية Face ID، وكاميرا منزلية ذكية متوقع طرحها في عام 2026 أو بعده.