شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "Pup Cup": لعبة جديدة لمحبى الكلاب على جهاز Playdate والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد النجاح الكبير الذي حققته لعبة Root Bear على جهاز Playdate، والتي أسرت قلوب اللاعبين بأسلوبها البسيط والممتع، يأتي الآن دور Pup Cup، وهي لعبة جديدة مستوحاة من نفس الفكرة، لكنها مخصصة لعشاق الكلاب!

تجربة لعب جديدة وممتعة

فى Pup Cup، التي تم تطويرها بواسطة Ledbetter Games، يتعين على اللاعبين تحضير أكواب الكريمة المخفوقة للكلاب خلال 60 ثانية، محاولين تحقيق أكبر عدد ممكن من “هزات الذيل” السعيدة من الزبائن الفرويين.

بعض الكلاب تفضل كميات صغيرة من الكريمة، بينما ترغب أخرى في أكوام ضخمة منها، والتحدي هو ملء الكوب إلى المستوى المطلوب فقط، والذي يتم الإشارة إليه بصندوق صغير يُعرف بـ “منطقة الولد الجيد”.

يتم التحكم في صب الكريمة باستخدام ذراع الكرنك في الجهاز، ولكن إذا سكبتَ أكثر من اللازم، ستتطاير الكريمة في كل مكان، بينما قد يشعر الكلب بالإحباط إذا لم يحصل على الكمية الكافية – ومن يرغب في خيبة أمل كلب لطيف؟

أنماط لعب إضافية وتحديات فريدة

توفر اللعبة وضع Bork Mode، حيث يمكن للاعبين مداعبة الكلاب وإضافة زينة مثل البط المطاطي للحصول على مزيد من الوقت. ولكن هذا يجعل الأمور أكثر تعقيدًا، حيث يتعين عليك متابعة أيقونات أزرار D-pad التي تظهر مؤقتًا بجانب الكلاب والضغط على الزر الصحيح في الوقت المناسب بالتزامن مع سكب الكريمة.

تجربة مليئة بالمرح والمواقف الطريفة

Pup Cup تأخذ نهجًا أكثر استرخاءً مقارنة بـ Root Bear، حيث يتميز أسلوبها بالمرح والعفوية. سترى مجموعة متنوعة من الكلاب اللطيفة تظهر على شاشتك، بعضها يرتدي أزياءً وإكسسوارات، وقد تجد أحيانًا كلبًا مع دوامة من الكريمة على أنفه! بالإضافة إلى ذلك، لكل كلب رسوم متحركة خاصة به تعكس انتظاره بفارغ الصبر، وعندما يحصل على طلبه، ستراه يحدق إليك بعيون مليئة بالحب.

وكمفاجأة إضافية، قد تصادف الإوزة الشهيرة الحاملة للسكين أو حتى كلبًا آليًا مستقبليًا ضمن الزبائن!

Pup Cup في الحياة الواقعية

ولزيادة جرعة اللطافة، قامت فريق تطوير اللعبة بتقديم أكواب حقيقية من الكريمة المخفوقة للكلاب خلال حدث Puppy Bowl، مما زاد من تفاعل المجتمع مع الفكرة اللطيفة للعبة.

يمكنك الحصول على Pup Cup عبر Playdate Catalog مقابل 3 دولارات فقط.