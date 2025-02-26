شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: SpaceX تستهدف 28 فبراير للإطلاق التالى لأقوى صاروخ "ستارشيب" والان مع تفاصيل الخبر

سينطلق صاروخ ستارشيب العملاق التابع لشركة SpaceX مرة أخرى هذا الأسبوع، إذا سارت الأمور وفقًا للخطة، حيث قال إيلون ماسك عبر X، إن الشركة تخطط لإطلاق ستارشيب، أكبر وأقوى صاروخ تم بناؤه على الإطلاق، للمرة الثامنة يوم الجمعة (28 فبراير).

ووفقا لما ذكره موقع "space"، ستنطلق المركبة القابلة لإعادة الاستخدام بالكامل والتي يبلغ ارتفاعها 403.5 قدمًا (123 مترًا) من ستاربيس، منشأة الإطلاق والتصنيع التابعة لـ SpaceX في جنوب تكساس.



لم تعلن الشركة بعد عن وقت الإطلاق المستهدف، ولكن من المؤكد أنه سيتم بث مباشر للإطلاق على موقع SpaceX مثل جميع رحلات ستارشيب السبع حتى الآن.



تمت الرحلة الأخيرة في 16 يناير، وكانت هذه المهمة ناجحة جزئيًا؛ حيث نجحت SpaceX في الإمساك بالمعزز العملاق للمرحلة الأولى من ستارشيب، والمعروف باسم سوبر هيفي.



كان من المفترض أن تقوم المرحلة العلوية من الصاروخ التي يبلغ ارتفاعها 171 قدمًا (52 مترًا) بنشر حمولة لأول مرة على متن الرحلة 7، 10 نماذج من أقمار الإنترنت Starlink التابعة لشركة SpaceX، تدور حول جزء كبير من العالم ثم تهبط في المحيط الهندي بعد حوالي ساعة من الإطلاق.



ومع ذلك، لم يحدث ذلك؛ فقد انفصلت المرحلة العلوية فوق المحيط الأطلسي بعد حوالي 8.5 دقيقة من الرحلة، على ما يبدو بسبب تسرب الوقود.



لم تحدد SpaceX بعد أهداف المهمة للرحلة 8، ولكن من المرجح أن تكون مماثلة لتلك الخاصة بالرحلة 7.



وتهدف SpaceX إلى الإمساك بالمركبة باستخدام الأذرع أيضًا؛ ستجعل استراتيجية الاسترداد هذه عملية فحص وإعادة طيران المركبة بأكملها فعالة للغاية.