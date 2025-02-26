شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطلق الإصدار التجريبى العام من iOS 18.4 وmacOS 15.4.. دليل الميزات الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت شركة أبل النسخة التجريبية العامة من iOS 18.4 وmacOS 15.4 وiPadOS 18.4، حيث تقدم تحديثات البرامج الجديدة هذه لأجهزة iPhone وiPad وMacBooks مجموعة من الميزات الجديدة، وترقيات لـ Apple Intelligence، وتحسينات واجهة المستخدم، لتعزيز الإنتاجية وتجربة المستخدم، وهى متاحة للمستخدمين الذين سجلوا الدخول باستخدام برنامج Apple التجريبي.

ومع ذلك، إذا كنت تريد استخدام هذه الميزات، فلاحظ أن هذه إصدارات تجريبية، وقد تحتوي على أخطاء وعدم استقرار، وفي الوقت نفسه، يمكنك أيضًا انتظار الإصدار النهائي، حيث تطرح أبل عادةً الإصدارات النهائية من تحديثات برامجها بعد عدة أسابيع من الاختبار التجريبي العام، مما يتيح الوقت لمعالجة أي أخطاء أو مشكلات في الأداء.

ومن المتوقع الإصدار الرسمي لـ iOS 18.4 وmacOS 15.4 وiPadOS 18.4 في الأشهر المقبلة بعد مرحلة الاختبار التجريبي.

iOS 18.4 Beta: ميزات جديدة

يقدم الإصدار التجريبي العام الأول من iOS 18.4 العديد من التحديثات البارزة لأجهزة iPhone المؤهلة، وخاصةً لـ Apple Intelligence.

تعد إحدى الميزات البارزة هي Priority Notifications، وتتيح هذه الميزة الجديدة للمستخدمين تسليط الضوء على أهم تنبيهاتهم على شاشة القفل.

ومع ذلك، سيتم تعطيلها افتراضيًا، لذلك سيحتاج المستخدمون إلى تنشيطها في قائمة الإعدادات ضمن الإشعارات.

تتمثل ترقية أخرى في iOS 18.4 في نمط Sketch الجديد في Image Playground من أبل.

وتنضم أداة نمط Sketch الجديدة إلى خيارات الرسوم المتحركة والتوضيح الحالية، بالإضافة إلى ذلك، يوسع التحديث دعم Apple Intelligence إلى 10 لغات جديدة.

وجدير بالذكر أن المستخدمين في الاتحاد الأوروبي يمكنهم الآن الوصول إلى المجموعة الكاملة من ميزات Apple Intelligence على أجهزة iPhone وiPad، وهو توسع كبير من القيد السابق لأجهزة Mac.

كما قدمت Apple ميزة Food Hub الجديدة المخصصة في تطبيق Apple News+، حيث سيتمكن المشتركون في Apple News من الوصول إلى عشرات الآلاف من الوصفات، إلى جانب الأخبار المتعلقة بالطعام وقصص المطاعم.

بالإضافة إلى ذلك، يجلب الإصدار التجريبي من iOS 18.4 عناصر تحكم Ambient Music إلى مركز التحكم، مما يسمح للمستخدمين بالاختيار من بين أربعة مسارات صوتية تعتمد على الحالة المزاجية: Chill وProductivity وSleep وWellbeing.

يمكن أيضًا إضافة عناصر التحكم هذه إلى شاشة القفل أو زر Action الخاص بـ iPhone للوصول السريع.

يقدم التحديث أيضًا فئات تطبيقات افتراضية جديدة، مثل الترجمة، وفي الاتحاد الأوروبي، التنقل، إلى جانب أدوات جديدة لتطبيق Apple Podcasts وشبكة تطبيقات موسعة لشاشات CarPlay.

iPadOS 18.4 Beta: ميزات جديدة

بالنسبة لمستخدمي iPad، يجلب iPadOS 18.4 العديد من نفس الميزات الموجودة في iOS 18.4، بما في ذلك عناصر تحكم Ambient Music الجديدة في مركز التحكم، والمُحسّنة لشاشة iPad الأكبر.



يقدم التحديث أيضًا قسم الطعام في Apple News+، مما يوفر لمستخدمي iPad الوصول إلى نفس مكتبة الوصفات الشاملة وواجهة الوصفات الأنيقة الموجودة على iPhone.



بالإضافة إلى ذلك، يتضمن iPadOS 18.4 القدرة على تعيين تطبيق ترجمة افتراضي، وهي ميزة متوفرة أيضًا في الاتحاد الأوروبي إلى جانب فئة التنقل الافتراضية الجديدة.

macOS 15.4 Beta: ميزات جديدة

يأتي macOS 15.4 beta إلى أجهزة MacBooks، ويقدم تطبيق Mail المعاد تصميمه، مما يجلب نفس ميزات تصنيف البريد الوارد المضافة مؤخرًا إلى iPhone.

هناك ميزة أخرى ملحوظة في macOS 15.4 هي Proximity Pairing، والتي تسمح للمستخدمين بإعداد جهاز Mac جديد بشكل أسرع باستخدام iPhone الخاص بهم.