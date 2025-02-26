شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تجرى تغييرات كبيرة على مزايا الأمان فى Gmail لزيادة خصوصية المستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجري جوجل، تغييرات كبيرة على ميزات الأمان لتجنب إرباك المستخدمين، وسيقوم أحد تطبيقات جوجل الأكثر شعبية، Gmail، بتغيير ميزة أمنية مهمة في الأشهر المقبلة.

وأكدت جوجل، خططها للتحول من مصادقة الرسائل القصيرة إلى رمز الاستجابة السريعة، حيث قال المتحدث باسم Gmail، روس ريتشندرفر، إن الشركة تريد الابتعاد عن إرسال رسائل SMS من المصادقة.

وتريد جوجل استبدال مصادقة الرسائل النصية القصيرة برموز QR "للحد من تأثير إساءة استخدام الرسائل النصية القصيرة على مستوى العالم"، من بين أمور أخرى.

وترى جوجل أن طريقة المصادقة الحالية التي تستخدم الرسائل القصيرة لم تعد الطريقة الأكثر أمانًا للتأكد من عدم اختراق حساب Gmail الخاص بك، كما تشير جوجل، مما يعنى أن مصادقة الرسائل القصيرة لم تعد منطقية بالنسبة لـ Gmail.



ووفقًا لشركة جوجل ، سيتم إدخال التغيير على كيفية مصادقة مستخدمي Gmail تدريجيًا خلال أشهر وتقول الشركة إنها ستعمل على تطوير طريقة أكثر أمانًا للتحقق من أرقام الهواتف: "على وجه التحديد، بدلاً من إدخال رقمك وتلقي رمز مكون من 6 أرقام، سترى رمز الاستجابة السريعة معروضًا، والذي تحتاج إلى مسحه باستخدام تطبيق الكاميرا على هاتفك.

وتتمتع مصادقة رمز الاستجابة السريعة ببعض المزايا المهمة مقارنة بمصادقة الرسائل القصيرة، بما في ذلك تقليل مخاطر التصيد الاحتيالي التي يتعرض لها مستخدمو Gmail من خلال خداعهم لمشاركة رموز الأمان.

وكشفت جوجل عن تاريخ إصدار التغيير الأمني، لكنها قالت أننا يجب أن نتوقع وصول مصادقة رمز الاستجابة السريعة “في المستقبل القريب”.



وعلى الرغم من أن مصادقة رمز الاستجابة السريعة لن تأتي قبل بضعة أشهر، فمن الجيد أن تعرف أن جوجل تفعل شيئًا لتقليل مخاطر فقدان حساب Gmail الخاص بك بسبب الجهات الفاعلة السيئة.