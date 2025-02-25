شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تُخطط لدعم Google Gemini فى Apple Intelligence قريبًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل شركة آبل تعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي في أجهزتها، حيث تستعد لإضافة دعم لنموذج Google Gemini إلى Apple Intelligence، وذلك بعد دعمها سابقًا لنموذج ChatGPT من OpenAI.

ووفقًا للتحديثات الأخيرة في النسخة التجريبية من iOS 18.4، فقد ظهرت خيارات لكل من “OpenAI” و “Google” ضمن نماذج الذكاء الاصطناعي التابعة لجهات خارجية داخل Apple Intelligence، مما يشير إلى أن العمل على التكامل جارٍ بالفعل.

متى سيتم طرح دعم Google Gemini؟

لم تعلن آبل رسميًا عن موعد طرح دعم Google Gemini، لكن هناك احتمال أن يتم ذلك مع الإصدار الرسمي لنظام iOS 18.4 المتوقع في أبريل 2025. ومع ذلك، لا يوجد تأكيد نهائي، وقد تستغرق العملية وقتًا أطول، كما يمكن لآبل التراجع عن الخطة قبل الإطلاق الرسمي.

وكان كريغ فيديريغي، نائب رئيس آبل لهندسة البرمجيات، قد أشار سابقًا إلى أن الشركة ترغب في إتاحة تكامل مع نماذج ذكاء اصطناعي أخرى، بما في ذلك نماذج جوجل، مما يعزز فرص دعم Gemini قريبًا.

Apple Intelligence يصل إلى الاتحاد الأوروبي في أبريل

من ناحية أخرى، أكدت آبل رسميًا أن Apple Intelligence سيكون متاحًا أخيرًا في الاتحاد الأوروبي مع إصدار iOS 18.4 و iPadOS 18.4 في أبريل، كما سيشمل التحديث دعمًا لمزيد من اللغات، مما يعزز تجربة المستخدمين حول العالم.

يترقب المستخدمون ما ستقدمه آبل في مجال الذكاء الاصطناعي، خاصة مع توسيع نطاق دعمها لنماذج مختلفة، مما قد يوفر خيارات متعددة وتجربة محسنة للمستخدمين في المستقبل القريب.