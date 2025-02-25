شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تحصل على نسخة "أوفيس" مجانية رسمية من مايكروسوفت .. ميزة من الشركة والان مع تفاصيل الخبر

بدأت شركة مايكروسوفت في اختبار نسخة مجانية من Office for Windows تتضمن إعلانات، فعلى الرغم من أنه يتعين عليك دفع اشتراك شهري في Microsoft 365 للحصول على إمكانية الوصول إلى الإصدار الكامل لسطح المكتب من Office، تختبر مايكروسوفت إصدارًا مدعومًا بالإعلانات في بلدان معينة.

ووفقا لما ذكره موقع "the verge"، ظهر الإصدار المدعوم بالإعلانات من Office for Windows مؤخرًا في الهند، مما يسمح لمستخدمي Windows بالوصول إلى Word وExcel وPowerPoint وتطبيقات Office الأخرى دون رسوم اشتراك Microsoft 365.

يقول متحدث باسم مايكروسوفت في بيان لـ PCWorld: "أجرت الشركة بعض الاختبارات المحدودة، وحاليًا، لا توجد خطط لإطلاق إصدار مجاني مدعوم بالإعلانات من تطبيقات سطح المكتب Microsoft Office، وفي حين تدعي مايكروسوفت أن هذا اختبار محدود، فقد صممت الشركة تطبيقات Office الخاصة بها خصيصًا للعمل الآن على Windows مع الإعلانات، لذلك قد نرى هذا الإصدار يظهر في المزيد من الأسواق في النهاية.

يتضمن الإصدار المدعوم بالإعلانات من Office لافتات مرئية بشكل دائم على الجانب، بالإضافة إلى إعلانات فيديو مدتها 15 ثانية يتم تشغيلها كل بضع ساعات.



كما تجبر مايكروسوفت مستخدمي هذا الإصدار المجاني من Office على تخزين المستندات في OneDrive، مع تعطيل دعم تخزين الملفات المحلي.



لا يتضمن إصدار الاختبار هذا من Office لنظام التشغيل Windows الميزات الكاملة للتطبيقات أيضًا، حيث يفتقر Word إلى أدوات الرسم والتصميم، وتباعد الأسطر، والمزيد.

ولا يدعم الإصدار المجاني من Excel الوظائف الإضافية أو جداول البيانات المحورية أو وحدات الماكرو، ويفتقر PowerPoint أيضًا إلى دعم الإملاء وعروض الشرائح المخصصة والميزات الأخرى.