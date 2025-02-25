تكنولوجيا: AirPods Pro 2 تحصل على ميزة مساعدة السمع في المملكة المتحدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت آبل عن إضافة ميزة جديدة إلى سماعات AirPods Pro 2 في المملكة المتحدة، حيث أصبحت تعمل الآن كأداة مساعدة على السمع. هذه الخطوة تأتي كجزء من جهود آلب لتوسيع استخدامات منتجاتها وجعلها أكثر فائدة في الحياة اليومية للمستخدمين.

تتمثل الميزة الجديدة في قدرة AirPods Pro 2 على العمل كأداة مساعدة على السمع، حيث توفر تحسينًا واضحًا لجودة الصوت للأشخاص الذين يعانون من ضعف السمع الخفيف إلى المتوسط. تعتمد هذه الميزة على التكامل مع نظام iOS، مما يسمح للمستخدمين بضبط إعدادات الصوت لتناسب احتياجاتهم السمعية بشكل شخصي. بالإضافة إلى ذلك، حصلت AirPods Pro 2 على الموافقة التنظيمية في المملكة المتحدة لتعمل كأداة طبية مساعدة على السمع، مما يجعلها خيارًا عمليًا للأشخاص الذين يحتاجون إلى تحسين سمعهم.

تعمل الميزة من خلال تعزيز الأصوات المحيطة بشكل انتقائي، مما يساعد المستخدم على سماع المحادثات والأصوات المهمة بشكل أوضح. كما تعمل تقنية Active Noise Cancellation (إلغاء الضوضاء النشطة) على تقليل الأصوات المزعجة في الخلفية، مما يحسن تجربة السمع. يمكن للمستخدمين أيضًا ضبط إعدادات الصوت عبر تطبيق Health على أجهزة آيفون، مما يوفر تجربة مخصصة وفقًا لاحتياجاتهم.

تأتي هذه الميزة مع العديد من الفوائد، حيث يمكن للمستخدمين الاعتماد على AirPods Pro 2 في حياتهم اليومية دون الحاجة إلى حمل أجهزة سمعية منفصلة. توفر السماعات جودة صوت ممتازة، مما يجعلها مناسبة للاستماع إلى الموسيقى والمكالمات بالإضافة إلى مساعدة السمع. كما أن تصميم AirPods Pro 2 المريح يجعلها مناسبة للارتداء لفترات طويلة.

مع إضافة ميزة مساعدة السمع إلى AirPods Pro 2 في المملكة المتحدة، تثبت آبل مرة أخرى قدرتها على تحويل منتجاتها التقنية إلى أدوات مفيدة في الحياة اليومية. هذه الخطوة تعزز من قيمة السماعات كمنتج متعدد الاستخدامات، وتجعلها خيارًا جذابًا للأشخاص الذين يبحثون عن حلول عملية لضعف السمع.

المصدر