شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تكنولوجيا المناخ (4).. أنظمة الإنذار المبكر تكشف عن التهديدات المناخية على البنية التحتية والان مع تفاصيل الخبر

مع تزايد وتيرة الأحداث الجوية المتطرفة وشدتها، تضمن أنظمة الإنذار المبكر المرونة، مما يقلل من أوقات الاستجابة للمتغيرات الجوية والخسائر الناتجة لمشغلي البنية التحتية والمجتمعات المحلية والصناعات المترابطة، لذلك نقدم أبرز التفاصيل عن هذه التقنية المستخدمة للتخفيف من آثار المناخ على البيئة في الحلقة الرابعة من سلسلة "تكنولوجيا المناخ".

تجمع أنظمة الإنذار المبكر بين مراقبة الأرض وأجهزة استشعار إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي للكشف عن التهديدات البيئية ومراقبتها، مثل العواصف وحرائق الغابات والفيضانات.

ووفقا للموقع الرسمي الخاص بالمنتدى الاقتصادى العالمى، توفر هذه الأنظمة تنبيهات في الوقت الفعلي، مما يتيح اتخاذ إجراءات منسقة لاتخاذ تدابير وقائية وتخفيف الأضرار التي تلحق بالبنية التحتية، ويتطلب التنفيذ الفعال التعاون بين مشغلي البنية التحتية والحكومات وفرق الاستجابة للطوارئ.

يستفيد نظام اكتشاف حرائق الغابات من Pano AI، كنموذج لهذه الأنظمة، من أجهزة استشعار إنترنت الأشياء وبيانات الأقمار الصناعية لتنبيه فرق الاستجابة للطوارئ بسرعة.

ويحمي هذا النظام المجتمعات المهددة ومشغلي البنية التحتية، ويمنع ملايين الدولارات من الأضرار وينقذ الأرواح.

