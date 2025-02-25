شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سمعنا سكوتك.. 1000 موسيقى يصدرون ألبومًا صامتًا احتجاجا على الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

أصدر أكثر من 1000 موسيقي، من بينهم كيت بوش وكات ستيفنز، ألبومًا صامتًا للاحتجاج على التغييرات المقترحة على قوانين حقوق النشر البريطانية، والتي قد تسمح لشركات التكنولوجيا بتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي باستخدام أعمالهم.

ووفقا لتقرير نشره موقع "india today"، تكافح الصناعات الإبداعية على مستوى العالم مع الآثار القانونية والأخلاقية لنماذج الذكاء الاصطناعي التي يمكن أن تنتج ناتجها الخاص بعد تدريبها على أعمال شعبية دون دفع أموال لمبدعي المحتوى الأصلي بالضرورة.

اقترحت بريطانيا، التي يريد رئيس الوزراء كير ستارمر، أن تصبح قوة عظمى في مجال الذكاء الاصطناعي، تخفيف القوانين التي تمنح حاليًا مبدعي الأعمال الأدبية والدرامية والموسيقية والفنية الحق في التحكم في الطرق التي يمكن بها استخدام موادهم.

ستسمح التغييرات المقترحة لمطوري الذكاء الاصطناعي بتدريب نماذجهم على أي مادة يمكنهم الوصول إليها بشكل قانوني، وستتطلب من المبدعين الانسحاب بشكل استباقي لوقف استخدام أعمالهم.

تعرضت التغييرات لانتقادات شديدة من جانب العديد من الفنانين، الذين يقولون إنها ستعكس مبدأ قانون حقوق النشر، الذي يمنح المبدعين السيطرة الحصرية على أعمالهم.

وقالت بوش، الذي حظيت أغنيتها الناجحة "Running Up That Hill" عام 1985 بعودة قوية في عام 2022 بفضل برنامج "Stranger Things" على Netflix: "في موسيقى المستقبل، هل ستظل أصواتنا غير مسموعة؟".

يضم الألبوم بعنوان "هل هذا ما نريده؟" تسجيلات لاستوديوهات فارغة ومساحات أداء لتمثيل ما يقول المنظمون إنه التأثير المحتمل على سبل عيش الفنانين في حالة استمرار التغييرات.

وردًا على الألبوم، قال متحدث باسم الحكومة إن نظام حقوق النشر والذكاء الاصطناعي الحالي يمنع الصناعات الإبداعية وقطاع الإعلام والذكاء الاصطناعي من "تحقيق إمكاناتهم الكاملة".

وقال المتحدث: "لقد انخرطنا على نطاق واسع مع هذه القطاعات طوال الوقت وسنستمر في القيام بذلك.. لم يتم اتخاذ أي قرارات"، مضيفًا أن مقترحات الحكومة سيتم تحديدها في الوقت المناسب.

كما كان آني لينوكس وبيلي أوشن وهانز زيمر وتوري آموس وذا كلاش من بين الموسيقيين الذين حثوا الحكومة على مراجعة خططها، وقال إيد نيوتن ريكس، مؤسس منظمة Fairly Trained غير الربحية التي تمنح شركات الذكاء الاصطناعي شهادات اعتماد لممارسات تدريب أكثر عدالة: "إن اقتراح الحكومة من شأنه أن يسلم عمل حياة الموسيقيين في البلاد إلى شركات الذكاء الاصطناعي مجانًا، مما يسمح لهذه الشركات باستغلال عمل الموسيقيين للتغلب عليهم".

وأضاف: "يمكن للمملكة المتحدة أن تكون رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي دون التخلي عن صناعاتنا الإبداعية الرائدة عالميًا".