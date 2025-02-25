شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: SpaceX تطلق 23 قمرًا صناعيًا من ستارلينك لتغطية أقوى للإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة SpaceX مجموعة مكونة من 23 قمرًا صناعيًا من نوع Starlink على متن صاروخ Falcon 9 من محطة كيب كانافيرال لقوة الفضاء، وكانت المهمة، بمثابة علامة فارقة مهمة للشركة، حيث كانت الرحلة رقم 450 لصاروخ سلسلة Falcon.

وسمحت الظروف الجوية الصافية برؤية دون عائق أثناء صعود المركبة الفضائية إلى المدار، ونفذ الداعم المخصص للمهمة، B1076، هبوطًا ناجحًا على متن الطائرة بدون طيار ذاتية القيادة A Shortfall of Gravitas، المتمركزة في المحيط الأطلسي.

ويستمر توسيع Starlink، فقد بدأت المرحلة العليا من فالكون 9 بنشر الأقمار الصناعية الـ 23 في مدار أرضي منخفض بعد مرحلة الانفصال، مع أحدث الإضافات ليصل إجمالي عدد أقمار Starlink الصناعية العاملة إلى حوالي 7000.

وقد تم تصميم شبكة الأقمار الصناعية، التي طورتها شركة SpaceX، لتوفير إمكانية الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة عبر مناطق مختلفة، بما في ذلك المواقع التي تعاني من نقص الخدمات والمواقع النائية.

و تمثل هذه المهمة الإطلاق الحادي والعشرين لشركة SpaceX لعام 2025، والذي يتضمن رحلة واحدة لمركبة Starship من منشأة Starbase ومقرها تكساس، كما أنه يمثل الإطلاق السادس عشر الخاص بـ Starlink لهذا العام.

ومن المتوقع أن تتم أربع مهام إضافية لـ Starlink قبل نهاية فبراير، ومن المقرر مبدئيًا أن تتم الرحلة التجريبية التالية لـ Starship في موعد لا يتجاوز 26 فبراير.

و تواصل SpaceX استراتيجيتها المتمثلة في إعادة الاستخدام لخفض التكاليف وتعزيز الكفاءة التشغيلية، حيث تشير التقارير إلى أن التعافي الناجح للمرحلة الأولى يمكّن من استخدامها المحتمل في المهام المستقبلية، مما يدعم إيقاع الإطلاق السريع للشركة.

